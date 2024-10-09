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В Беларуси начали по-новому призывать военнообязанных

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  • 9.10.2024, 9:45
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В Беларуси начали по-новому призывать военнообязанных

Минуя военкоматы.

Опыт войны в Украине анализируется на сборах с военнообязанными, сообщил государственный секретарь «совета безопасности» Беларуси Александр Вольфович.

Во вторник, 8 октября, прошли занятия с военнообязанными, которые ранее служили в спецподразделениях МВД, и добровольцами из отряда «Смерч». В сборах приняли участие офицеры и солдаты, которые служили в подразделениях ОМОН, САХР, «Алмаз», внутренних войсках.

«Это новая форма призыва военнообязанных: на один день, на два, в выходной день, без использования системы мобилизации, которая отработана в Беларуси», — цитирует госсекретаря БелТА.

«Если кто-то посягнет на наш суверенитет, территориальную целостность, то по сигналу Лукашенко руководители силового блока дадут команду, и в действующие подразделения, минуя военкоматы, буквально в течение нескольких часов прибудут те, кто отлично владеет навыками и методами ведения боевых действий», — рассказал он.

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