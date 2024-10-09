Кочанова шатает Лукашенко?3
- Марк Дзюба, «Салідарнасць»
- 9.10.2024, 10:40
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В ход пошли дальнобойщики.
1 октября на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств Александр Лукашенко заявил: «Расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим».
Однако если внимательно присмотреться, то расшатывают ситуацию внутри страны своими действиями именно представители режима. Один из последних примеров этого – желание еще более осложнить жизнь работающим за рубежом белорусам, чьи семьи находятся в Беларуси. В первую очередь, речь идет о дальнобойщиках.
Как бы в такой ситуации поступало нормальное государство?
Во-первых, власти высказывали бы искреннее сожаление по поводу того, что в стране существуют такие неблагоприятные условия труда, что десятки тысяч человек вынуждены оставлять свои рабочие места в Беларуси, чтобы переучиваться на водителей и ехать работать за рубеж, обеспечивая достойный уровень жизни семье в родной стране.
Высказывали бы сожаление, что люди вынуждены проводить основную часть времени в стрессе в чужих странах, терпя многие лишения, не видя супруг и детей.
Во-вторых, власти высказывали бы благодарность людям, которые посвящают свою жизнь зарабатыванию в трудных условиях денег, которые затем тратятся не в Польше, Литве или где-то еще, а в родной Беларуси. Людям, которые через покупки товаров и услуг платят налоги, пополняющие бюджет страны.
В-третьих, власти разрабатывали бы план по развитию экономики и росту доходов, чтобы граждане страны смогли бы вернуться работать на родную землю, не опасаясь, что их семьи окажутся за чертой бедности.
Так бы поступило нормальное государство. А что делает режим в Беларуси?
Гнобит всех тех, кто отказывается от обычной размеренной жизни, чтобы обеспечить семьи. Причем с особым цинизмом. Для власти люди, имеющие минимальный отдых и привозящие в стране валюту, – не кто-нибудь, а «тунеядцы».
Для тех, кто имеет в собственности жилье, в Беларуси уже ввели повышенные тарифы на оплату коммунальных услуг. Но режиму этого мало, он озабочен тем, как еще более осложнить жизнь работающим за рубежом. В последнее время власти продвигают идею о том, что для таких граждан медицину нужно сделать платной.
Особенно отличилась в своих высказываниях глава Совета Республики Наталья Кочанова. Несколько недель назад она использовала обращение с просьбой помочь в решении проблемы с выплатой алиментов для того, чтобы наброситься на людей, получающих доход из-за границы.
– Человек числится безработным, сидит на социальном обеспечении, его семья пользуется всеми социальными благами в Беларуси, а он на самом деле тем временем работает за пределами страны! Так быть не должно, — возмутилась Кочанова.
Обращает на себя внимание не только сомнительное утверждение «сидит на социальном обеспечении» (как же тот же дальнобойщик на нем «сидит», если почти все время работает за границей? В короткие приезды домой водители бегут в частные медцентры, а не записываются в очереди в госполиклинике).
Бросается в глаза также чувство, похожее на ненависть, по отношению к близким родственникам работающих за границей («семья пользуется всеми социальными благами»). Так недалеко осталось и до формулировок вроде «член семьи врага народа».
Судя по всему, введение платной медицины для тех, кто работает за пределами ЕАЭС, – лишь вопрос времени. Кочанова подключила к процессу Минюст и «народных избранников».
Но дело не только в вероятном решении, но и в уничижительной риторике, которая используется властью по отношению к гражданам своей страны. Кочанова и другие чиновники раз за разом доказывают, что для беларусов спокойной жизни не будет. Даже из тех, кто по состоянию на 2024 год еще витает в облаках, будут лепить врагов.
Марк Дзюба, «Салідарнасць»