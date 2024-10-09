Foreign Policy: Операция ВСУ в Курской области может стать ключом Украины к победе 9.10.2024, 10:48

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Достигнута стратегическая цель.

Офензива Сил обороны Украины в российскую Курскую область предоставила Киеву важную политическую победу, которая позволила показать нерелевантность ядерных угроз Кремля. Независимо от того, будут ли удержаны эти территории или обменяны в дальнейшем, операция Киева может стать важным ключом для переговоров в будущем, говорится в материале издания Foreign Policy .

Медиа отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский ожидал получение разрешения от западных партнеров на использование западного оружия для дальнобойных ударов вглубь РФ с начала наступления ВСУ. В то же время в Вашингтоне не изменили своей позиции, и дальше отказывали Украине в этом вопросе. Однако наращивание возможностей украинского ВПК на производство средств дальнего действия позволяет наносить значительные удары по российскому тылу, что лишь усиливает давление на Кремль.

Журналисты пишут, что очевидной целью вхождения ВСУ в Курскую область была попытка отвлечь внимание части ресурсов РФ от восточной части Донецкой области, где российские оккупационные войска продолжают вести свое наступление. Несмотря на серьезные потери войск страны-агрессора, ВС РФ продолжает свое постепенное продвижение.

«[Украинская] оборона на востоке постепенно сгибается под тяжестью, казалось бы, от бесконечных «"мясных штурмов» российских войск на истощенные украинские оборонительные позиции», — сказано в тексте статьи.

СМИ подчеркивает, что вторжение в Курскую область РФ, возможно, «помогло достичь более широкой стратегической цели». Оккупировав территорию России — и если Украина успешно продолжит защищать эту территорию — тогда, если этот конфликт будет заморожен на нынешних линиях контроля, Москва не может претендовать на какую-либо победу в этой войне, когда украинские войска де-юре сохраняют присутствие на ее территории.

Медиа указывает, что на Западе растет количество тех, кто выступает за необходимость переговоров между Украиной и РФ. Однако ни одна из сторон не планирует делать никаких шагов для формирования условий мирного соглашения, которые удовлетворили бы и Киев, и Москву. И именно здесь операция ВСУ в Курской области может стать «важным элементом в этой игре» — украинская сторона может обменять российскую территорию на оккупированные Россией украинские регионы.

Журналисты добавляют, что пока значительное большинство украинцев против любых территориальных уступок в пользу РФ. Однако все большее количество граждан Украины не возражают против формулы обмена чужих территорий на свои в случае переговоров. Но только такая комбинация будет возможной только, когда речь пойдет именно о возможном обмене, а не о мире ценой капитуляции.

«Украинская операция в Курской области [РФ] продолжает находиться под угрозой. Но даже в случае неудачи, этот прецедент может сыграть решающую роль в будущем завершении войны [именно] в пользу Киева», — заключают в Foreign Policy.

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