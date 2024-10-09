Трамп или Харрис: появился результат опроса The NYT 3 9.10.2024, 10:57

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На общенациональном уровне один из кандидатов опережает соперника на 3%.

Вице-президента США Камалу Харрис за последний месяц стали более благосклонно воспринимать избиратели в аспектах доверия и изменений, где республиканский кандидат Дональд Трамп ранее имел исключительное преимущество.

Об этом свидетельствует опрос The New York Times и Сиенского колледжа.

На общенациональном уровне рейтинг Харрис составляет 49% против 46% у Трампа, тогда как в сентябрьском опросе оба кандидата имели по 47%. Среди прочего, за месяц о поддержке Харрис заявили 9% избирателей Республиканской партии, тогда как ранее было 5%.

Опрос NYT и Сиенского колледжа показал, что 46% избирателей считают Харрис «кандидатом, который несет изменения», у Трампа этот показатель составляет 44%. В предыдущих опросах большинство называло кандидатом, несущим изменения, именно Трампа.

Также Харрис с большим отрывом называли более честной и достойной доверия, чем Трампа. Кроме того, кампания демократа оценивается как более веселая: такое мнение разделяют 43% опрошенных, в том числе 13% республиканских избирателей.

В то же время Трамп удержал преимущество над Харрис как «сильный лидер», хотя и с небольшим отрывом, а также пользуется большим доверием в вопросе управления экономикой – самой большой заботой американцев.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии опережает Дональда Трампа с 46% против 43%.

Также опросы показывали, что разница между кандидатами в так называемых шатких штатах, где избиратели не имеют постоянных политических предпочтений, находится в пределах погрешности.

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