закрыть
9 октября 2024, среда, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп или Харрис: появился результат опроса The NYT

3
  • 9.10.2024, 10:57
  • 3,098
Трамп или Харрис: появился результат опроса The NYT

На общенациональном уровне один из кандидатов опережает соперника на 3%.

Вице-президента США Камалу Харрис за последний месяц стали более благосклонно воспринимать избиратели в аспектах доверия и изменений, где республиканский кандидат Дональд Трамп ранее имел исключительное преимущество.

Об этом свидетельствует опрос The New York Times и Сиенского колледжа.

На общенациональном уровне рейтинг Харрис составляет 49% против 46% у Трампа, тогда как в сентябрьском опросе оба кандидата имели по 47%. Среди прочего, за месяц о поддержке Харрис заявили 9% избирателей Республиканской партии, тогда как ранее было 5%.

Опрос NYT и Сиенского колледжа показал, что 46% избирателей считают Харрис «кандидатом, который несет изменения», у Трампа этот показатель составляет 44%. В предыдущих опросах большинство называло кандидатом, несущим изменения, именно Трампа.

Также Харрис с большим отрывом называли более честной и достойной доверия, чем Трампа. Кроме того, кампания демократа оценивается как более веселая: такое мнение разделяют 43% опрошенных, в том числе 13% республиканских избирателей.

В то же время Трамп удержал преимущество над Харрис как «сильный лидер», хотя и с небольшим отрывом, а также пользуется большим доверием в вопросе управления экономикой – самой большой заботой американцев.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии опережает Дональда Трампа с 46% против 43%.

Также опросы показывали, что разница между кандидатами в так называемых шатких штатах, где избиратели не имеют постоянных политических предпочтений, находится в пределах погрешности.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип