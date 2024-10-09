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Можно ли похудеть с помощью магния: врачи ошеломили ответом

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  • 9.10.2024, 11:46
  • 2,844
Можно ли похудеть с помощью магния: врачи ошеломили ответом

Минерал особенным образом влияет на кишечник.

Магний – четвертый по распространенности минерал в организме человека. Врачи уверены, если его правильно включить в свой рацион, то это может усилить усилия по потере лишнего веса, пишет ТСН.

Можно ли похудеть с помощью магния

Хотя все еще необходимы дополнительные исследования для установления прямой связи между потреблением магния и потерей веса, однако известно, что магний влияет на определенные процессы организма, связанные с ее контролем:

Участвует в производстве энергии и метаболизме – магний является важным компонентом производства энергии. Он играет ключевую роль в метаболизме аденозинтрифосфата (АТФ), основной молекулы хранения и передачи энергии в клетках. Чтобы АТФ стал активным, он должен связаться с магнием для образования комплекса.

Этот комплекс способствует облегчению нескольких метаболических процессов, в том числе вовлеченных в производство энергии. В результате магний улучшает использование энергии, помогая организму эффективнее использовать и сжигать энергию.

Магний также может помочь в потере веса, влияя на то, как кишечник перерабатывает пищевые жиры. Когда магний связывается с жирами, он образует так называемые мыла – соединения, которые организм не может легко усвоить.

Таким образом, меньше жира переваривается и используется для получения энергии, помогая снизить потребление калорий и поддерживать потерю веса.

Регулирует уровень сахара в крови – магний может способствовать снижению веса, помогая регулировать уровень сахара в крови.

Исследования показали, что магний помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, повышая способность организма реагировать на инсулин.

Инсулин является гормоном, ответственным за перемещение глюкозы (сахара) из крови в клетки. Когда клетки организма эффективно реагируют на инсулин, это называется чувствительностью к инсулину.

И наоборот, когда организм не реагирует на инсулин, что приводит к высокому уровню глюкозы в крови, это состояние называется инсулинорезистентностью.

При резистентности к инсулину организм компенсирует большое количество глюкозы в крови, вырабатывая большее количество инсулина. Повышенный уровень инсулина может привести к увеличению скопления жира в организме.

Увеличенное потребление магния может способствовать снижению веса, улучшая чувствительность к инсулину и снижая уровень глюкозы в крови, предотвращая резистентность к инсулину и накопление избыточного жира в организме.

Уменьшает воспаление – хроническое (длительное) воспаление является одним из механизмов, лежащих в основе увеличения веса и ожирения. Исследования показали, что ожирение характеризуется состоянием длительного, слабого воспаления, вызванного высвобождением воспалительных молекул из жировой ткани. Одним из воспалительных маркеров, который повышается обычно у лиц с ожирением, является С-реактивный белок (СРБ).

Было показано, что потребление и добавки магния уменьшают хроническое воспаление, связанное с ожирением. Исследования показывают, что повышенное потребление магния может помочь регулировать пути воспаления и уменьшить выработку воспалительных молекул, в частности CRP.

Как магний влияет на аппетит

Магний может помочь обуздать аппетит. Некоторые данные свидетельствуют о том, что магний стимулирует тонкий кишечник к высвобождению холецистокинина гормона (CCK). CCK известен своей способностью угнетать голод и уменьшать потребление пищи. Повышая уровень CCK, магний может способствовать ощущению сытости, смягчить переедание и уменьшить вес тела.

Подобным образом помощь магния в регулировании уровня сахара в крови может помочь уменьшить внезапные скачки сахара в крови и резкие падения. Когда уровень сахара в крови сбалансирован, вы будете менее вероятно чувствовать сильный голод и тягу, что может привести к чрезмерному потреблению пищи с высоким содержанием сахара.

Исследования показывают, что недостаточное потребление магния и дефицит магния могут способствовать развитию ожирения. Потребление богатых магнием продуктов и добавок может помочь снизить уровень жира в организме и снизить риск ожирения.

Как добавить магний в свой рацион для похудения

Суточная норма употребления магния такова:

взрослый мужчина: 400-420 мг;

взрослая женщина: 310–320 мг;

по беременности: 350-360 мг;

в период лактации: 310–320 мг.

Вы можете получить магний, потребляя обогащенную минералами воду и широкий выбор зеленых листовых овощей, бобовых, орехов, семян и цельного зерна. Эти продукты таковы:

Семена тыквы (28 г): 156 мг магния;

Семена Чиа (28 г): 111 мг;

Миндаль (28 г): 80 мг;

Отварной шпинат (1/2 стакана): 78 мг;

Кешью (28 г): 74 мг;

Соевое молоко (1 стакан): 61 мг;

Черная фасоль (½ стакана): 60 мг;

Эдамаме (½ стакана): 50 мг;

Арахисовое масло (2 столовые ложки): 49 мг;

Картофель с кожурой (примерно 100 г): 43 мг;

Коричневый рис (½ стакана): 42 мг;

Йогурт (1 стакан): 42 мг.

Хотя лучше получать магний из пищевых источников, добавки магния также доступны в различных формах, чтобы восполнить любые пищевые пробелы. Среди различных типов магний в формах цитрата, аспартата, лактата и хлорида легче усваивается, чем сульфат и оксид магния.

Прежде чем добавить одну из этих форм магния в свой шкаф с пищевыми добавками, проверьте этикетку, чтобы убедиться, что доза не превышает безопасный предел в 350 мг. Высокие дозы магния связаны с побочными эффектами, такими как диарея, тошнота и спазмы желудка.

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