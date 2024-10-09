«Лукашенко блеснул прогрессирующей деменцией» 2 9.10.2024, 12:34

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У диктатора есть признаки паранойи и шизофрении.

Читатель сайта Charter97.org обратил внимание на странное поведение Лукашенко в Кремле:

— На вопрос российских журналистов, что он подарил, Лукашенко эпохально спросил: «Кому?». Ведь целые сутки прошли с дня рождения его хозяина Путина, тяжело не забыть, зачем он приехал в Москву.

Сумасшествие продолжает сжирать белорусского диктатора. До этого Лукашенко неоднократно допускал неадекватные высказывания. Кроме того, он постоянно страдает от тремора. Специалисты говорят, что у диктатора есть много признаков деменции, паранойи и шизофрении.

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