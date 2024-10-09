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Камала Харрис выпила пива в телеэфире и назвала Дональда Трампа «неудачником»

  • 9.10.2024, 12:43
Камала Харрис выпила пива в телеэфире и назвала Дональда Трампа «неудачником»

Вице-президент США объяснила, на чем основано ее заявление.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис пригубила баночного пива и раскритиковала своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в эфире передачи The Late Show with Stephen Colbert на канале CBS.

Ведущий Стивен Кольбер пригласил Харрис выпить с ним по банке пива Miller High Life. Кандидатка от демократов с радостью приняла приглашение, открыла банку и пригубила пенистого напитка.

Затем Кольбер спросил у Харрис по поводу того, действительно ли Дональд Трамп проиграл выборы президента США в 2020 году.

«Я вам скажу, что некоторые из людей, которые приходят на мои митинги, — кстати, их приходит довольно много. Знаете, когда вы проиграли, вы потеряли миллионы рабочих мест, вы потеряли производство, вы потеряли автомобильные заводы, вы проиграли выборы. Кем это вас делает? Неудачником», — сказала она.

Затем Харрис рассмеялась над собственной фразой и пошутила: «Вот что происходит, когда я пью!».

Напомним, 8 октября были опубликованы результаты опроса жителей США, которое провело агентство Reuters совместно с маркетингово-исследовательской компанией Ipsos.

Согласно результатам опроса, Камала Харрис опережает Дональда Трампа в опросах с незначительным отрывом — 46% против 43%.

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