Под Минском продают уникальную дачу, которой раньше не бывало 9.10.2024, 13:04

Футуристичный дом построили на участке в 60 соток.

Этот необычный дом точно оценят люди, которых вдохновляет минимализм, комфорт и единение с природой. Удивительно, что располагается эта футуристичная постройка не где-то в Норвегии или Швеции, а у нас под Минском. Дом с участком в 60 соток находится в обычном СТ и помимо интересной архитектуры может похвастаться всеми удобствами. Рассказываем, сколько стоит такая «дача», пишет realt.by.

Расположен дом в садовом товариществе «Светлая поляна» Это − 25 км от Минска, Гродненское направление.

Само строение − это концептуальный проект архитектора Кирилла Скорынина и архитектурного бюро Level 80 Architects. Годом постройки дома значится 2022-й.

Дом стоит в центре участка и окружен березовой рощей. Чтобы не нарушать рельеф, архитекторы предусмотрели специальную металлическую конструкцию, на которую установлен модуль. Грамотная ориентация дома по сторонам света обеспечивает комфортный микроклимат внутри. Так большие витражи выходят на юг для того, чтобы зимнее низкое солнце прогревало дом. А чтобы летом не было слишком жарко, над ним запроектировали навесы.

Площадь необычного дома составляет 80 квадратов, из которых половину занимает большая просторная терраса. В объявлении подчеркивается, что дача предназначена как для временного, так и для круглогодичного проживания.

Внутри дома царит минимализм. Здесь на одном уровне расположились кухня, гостиная и спальня. Дом уже оснащен всеми необходимыми системами, мебелью и техникой для комфортного проживания.

Загородная постройка отапливается электрическим котлом. Основной элемент отопления − водяной теплый пол. Также в доме есть дополнительный источник отопления − сплит-система. Но это скорее резервный источник, так как его основная функция − охлаждение. Для обеспечения дома водой предусмотрена скважина, канализация − местная.

Дом на стоит на просторном участке площадью 60 соток. Земля (а судя по фото — это собственный кусочек леса) находится в частной собственности.

Стоимость дома — 179 тысяч долларов.

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