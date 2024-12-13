Авиатехник с фальшивым дипломом обслуживал самолеты в Омске

Авиатехник с фальшивым дипломом обслуживал самолеты в Омске7
- 13.12.2024, 15:59
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Молодой человек был настолько влюблен в авиацию, что купил документы.
Telegram-канал «Авиаторщина» сообщает, что в скором времени перед судом Кировского района Омска предстанет 25-летний местный житель по имени Евгений. Его обвиняют по ст. 327 ч. 3 УК РФ (использование заведомо поддельных официальных документов).
Как оказалось, молодой человек был настолько влюблен в авиацию, что каким-то образом купил диплом о среднем профессиональном образовании Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского по специальности «технология машиностроения» и с присвоением квалификации «техник».
Новоявленный «специалист» представил диплом в отдел кадров аэропорта Омск и устроился на должность оператора по наземному обслуживанию участка обслуживания воздушных судов. Сколько времени Евгений проработал, неизвестно.
Подробности станут известны 19 декабря, когда состоится открытое заседание суда. Любителю авиации грозят либо принудительные работы, либо ограничение свободы, либо лишение свободы — все сроком до одного года.