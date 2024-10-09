Можно забыть о зарядке: эта функция iPhone сделает батарею «бессмертной» 2 9.10.2024, 13:12

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Лайфхак работает на любом смартфоне Apple.

В последнее время пользователи iPhone все чаще сталкиваются с проблемами с батареей. Многие владельцы замечают, что со временем их смартфоны быстрее разряжаются – в отдельных случаях дело заканчивается заменой аккумулятора или даже самого устройства.

Этот лайфхак поможет максимально продлить время работы вашего iPhone. Он работает на любом смартфоне Apple, пишет УНИАН.

Мы знаем, что iPhone по умолчанию предлагает активировать режим экономии энергии, когда заряд батареи опускается до 20%. Включив этот режим, можно легко увеличить время работы устройства на пару часов.

Однако возникает проблема: при достижении заряда аккумулятора 80% эта настройка – если была включена до этого – автоматически отключится. Впрочем, есть один способ оставить ее всегда включенной, тем самым максимально экономя заряд.

Опции бесконечного режима энергосбережения нет в настройках iPhone, но ее можно быстренько настроить с помощью встроенного приложения «Команды». Для этого:

Откройте приложение «Команды». Если вдруг его у вас нет, скачайте его с Appe Store.

Заходим во вкладку «Автоматизация» и кликаем на «Создать автоматизацию под себя».

В предложенном списке выбираем «Энергосбережение». Ставим галочку под пунктом «Выключается», жмем «Далее».

Нажимаем «Добавить действие», вводим в поиске «Энергосбережение». Выбираем пункт «Включить/выключить режим энергосбережения».

Выключаем пункт «Спрашивать до запуска».

Теперь вручную включаем режим энергосбережения – после этого режим уже не будет отключаться. Таким образом его можно использовать не только когда заряд аккумулятора достигает критически низких значений, а в случаях, когда вы например, отправляетесь в длительную поездку и забыли пауэрбанк.

Но стоить учесть, что в этом режиме многие фоновые процессы отключаются, уведомления могут приходить с задержкой, а плавность анимаций и кадровая частота снижаются до 60 Гц. Впрочем, на пользовательском опыте это вряд ли скажется, зато вы определенно заметите, что ваш смартфон теперь дольше работает без подзарядки.

Если вы решите отключить режим суперэнергосбережения, просто зайдите в «Команды», найдите нужную автоматизацию и деактивируйте ее.

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