В Беларуси нашли «девятую подругу Оушена» 3 9.10.2024, 13:48

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Возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере.

В Минске разгорелся настоящий детектив, который мог бы стать основой для нового фильма о мошенниках. 74-летняя пенсионерка оказалась в центре громкого уголовного дела, которое можно окрестить «девятой подругой Оушена», вдохновившись серией фильмов о знаменитом мошеннике, пишет tochka.by.

Все началось в конце прошлого года, когда пожилая женщина обратилась в милицию с заявлением о безвестном исчезновении своего мужа. Она рассказала, что супруг уехал за границу и перестал выходить на связь. Сотрудники Октябрьского РУВД не оставили это дело без внимания и начали расследование.

Как выяснили оперативники, история оказалась гораздо более запутанной. Несколько лет назад пара отправилась в гости к дочери в одну из стран Евросоюза, где мужчина, к сожалению, скончался.

Вернувшись в Беларусь, пенсионерка решила не терять времени: она попросила знакомого, который был похож на ее покойного мужа, оформить доверенность на распоряжение совместным имуществом.

С помощью этого документа женщина переписала квартиру на дочь, продала дачу и автомобиль. Но это ещё не все! На протяжении трех лет она пользовалась банковской картой мужа, на которую продолжалось начисление пенсии.

Когда срок действия карты истек, пенсионерка решила, что пора действовать, и сообщила в милицию о пропаже супруга.

В итоге сумма ущерба государству превысила Br22 тыс. Теперь следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Как говорится, лучше не повторять подобные истории – ведь даже самые хитроумные действия рано или поздно закончатся печально.

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