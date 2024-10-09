Российский «АвтоВАЗ» бьет тревогу 6 9.10.2024, 15:47

4,174

90% денег от продажи авто уходит в Китай.

На текущий момент 89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

«Если померить рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Иными словами, только 11% средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остается в российской экономике. Почти все остальные средства вымываются из России в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости. В идеале все должно быть в точности наоборот», — сказал Костромин в интервью «Российской газете».

По его словам, у АвтоВАЗа меньше ресурсов, чем у производителей из Китая, поскольку там субсидируется весь бизнес и экспорт. В то же время в России до сих пор не понимают весь объем поддержки, который есть у китайских автомобильных компаний, так как он частично засекречен, отметил Костромин. Он также напомнил, что скидки на китайские модели в России могут доходить до 1 млн руб.

«При этом нужно понимать, что китайцы пришли надолго», — подчеркнул Костромин. По его словам, конкуренция подстегивает АвтоВАЗ, но многое зависит от того, как государство будет поддерживать спрос. «Если ее [поддержки] объем будет большой, то сможем увеличить долю российских машин на рынке. Если нет, то надо будет удерживать свои позиции», — сказал представитель автоконцерна.

В прошлом году АвтоВАЗ продал 350 тыс. машин, а в этом году рассчитывает реализовать 500 тыс. Такую же планку концерн ставит перед собой и в 2025 году, добавил Костромин. Согласно прогнозу «Автостата», в 2024 году россияне купят около 900 тыс. китайских автомобилей. При этом выручка дилеров от продажи новых машин из КНР в России по итогам январе–июля составила 1,7 трлн руб.

После начала войны в Украине из России ушли все международные автопроизводители — они закрыли производства и прекратили поставки. К концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось всего 14 брендов, одиннадцать из которых — китайские. На этом фоне экспорт китайских авто в Россию по итогам 2023 года вырос более чем в семь раз, до $11,5 млрд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com