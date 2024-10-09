Российский «АвтоВАЗ» бьет тревогу

Российский «АвтоВАЗ» бьет тревогу6
- 9.10.2024, 15:47
- 4,174
90% денег от продажи авто уходит в Китай.
На текущий момент 89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.
«Если померить рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Иными словами, только 11% средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остается в российской экономике. Почти все остальные средства вымываются из России в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости. В идеале все должно быть в точности наоборот», — сказал Костромин в интервью «Российской газете».
По его словам, у АвтоВАЗа меньше ресурсов, чем у производителей из Китая, поскольку там субсидируется весь бизнес и экспорт. В то же время в России до сих пор не понимают весь объем поддержки, который есть у китайских автомобильных компаний, так как он частично засекречен, отметил Костромин. Он также напомнил, что скидки на китайские модели в России могут доходить до 1 млн руб.
«При этом нужно понимать, что китайцы пришли надолго», — подчеркнул Костромин. По его словам, конкуренция подстегивает АвтоВАЗ, но многое зависит от того, как государство будет поддерживать спрос. «Если ее [поддержки] объем будет большой, то сможем увеличить долю российских машин на рынке. Если нет, то надо будет удерживать свои позиции», — сказал представитель автоконцерна.
В прошлом году АвтоВАЗ продал 350 тыс. машин, а в этом году рассчитывает реализовать 500 тыс. Такую же планку концерн ставит перед собой и в 2025 году, добавил Костромин. Согласно прогнозу «Автостата», в 2024 году россияне купят около 900 тыс. китайских автомобилей. При этом выручка дилеров от продажи новых машин из КНР в России по итогам январе–июля составила 1,7 трлн руб.
После начала войны в Украине из России ушли все международные автопроизводители — они закрыли производства и прекратили поставки. К концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось всего 14 брендов, одиннадцать из которых — китайские. На этом фоне экспорт китайских авто в Россию по итогам 2023 года вырос более чем в семь раз, до $11,5 млрд.