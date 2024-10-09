Фарс Telegram-канал «Ник и Майк»

9.10.2024, 16:32

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Верен Лукашенко только себе.

Cо временем все превращается в фарс.

И современные фашисты называют себя антифашистами.

То же самое происходит и с наградами. На ордене Лукашенко написано: «За веру и верность». Однако с верой у синепалого все давно известно. Он атеист, поклонник всяческих оккультных практик. Настолько принципиальный, что даже в церкви не крестится.

С верностью аналогичная ситуация. Верен он только себе.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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