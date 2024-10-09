Кадыров пошел против российских силовиков
- 9.10.2024, 17:02
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И заявил, что «Россию сталкивают с братскими регионами».
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой недавних законодательных инициатив по ужесточению миграционной политики в России. В своем телеграм-канале он выразил разочарование текущим подходом к решению миграционных вопросов.
Кадыров подчеркнул, что нынешние меры против мигрантов чрезмерно жестки и непродуктивны.
«Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется», — написал глава Чечни.
По мнению Кадырова, проблема возникла не из-за мигрантов, а из-за «безалаберности» ответственных должностных лиц. Он предостерег от «разжигания в обществе ненависти к мигрантам» и призвал к созданию «правильной системы миграционного контроля».
Отметим, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» российские силовики ужесточили политику в отношении мигрантов из стран Центральной Азии. В РФ массово не пускают граждан Таджикистана. Также участились депортации.