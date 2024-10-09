Ракета SpaceX сделала впечатляющие снимки Земли с орбиты 9.10.2024, 18:21

Фотофакт.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX 7 октября сделала несколько особенных «селфи». Во время запуска миссии Европейского космического агентства (ESA) «Гера» к «раненному астероиду» она запечатлела Землю, которая видна как «маленькая голубая точка», сообщает Space.com.

Земля выглядит меньше, чем обычно на фотографиях запуска, поскольку она находится довольно далеко от камеры: верхняя ступень направлялась к межпланетной переходной орбите, где она успешно «отпустила» «Геру» примерно через 76 минут после старта.

Выход на эту орбиту также потребовал многого от первой ступени Falcon 9. У ускорителя не осталось достаточно топлива, чтобы вернуться на Землю для безопасной посадки, поэтому миссия «Гера» стала его 23-м и последним полетом.

«Гера» направляется к двойной системе астероидов, состоящей из большого космического камня Дидим и его спутника Диморфа. Если все пойдет по плану, она прибудет туда к концу 2026 года.

В сентябре аппарат NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) намеренно врезался в Диморф, чтобы продемонстрировать технологию, с помощью которой человечество сможет отклонять потенциально опасные для Земли астероиды.

«Гера» же должна помочь ученым оценить последствия этого столкновения, изучив кратер, оставленный DART, и подтвердив другие наблюдения и моделирования. Например, по оценкам, орбита Диморфа вокруг Дидима существенно сократилась.

Вместе с «Герой» летят два кубсата, которые помогут ей в наблюдениях.

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