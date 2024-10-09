Лукашенко выразил желание «двигаться дальше» в отношениях с Путиным 2 9.10.2024, 18:22

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Диктатор не уточнил, о каких отношениях идет речь.

Диктатор Александр Лукашенко планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным несколько вопросов, по которым «надо расставить точки над «i». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов — два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над «i» в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях», — сказал Лукашенко.

Узурпатор прибыл в Кремль на встречу с Путиным утром 9 октября.

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