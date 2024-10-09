закрыть
9 октября 2024, среда, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В Рио увидел знаменитую статую Христа, а в Токио полоскал рот водкой, спасаясь от ковида»

2
  • 9.10.2024, 19:24
  • 1,216
«В Рио увидел знаменитую статую Христа, а в Токио полоскал рот водкой, спасаясь от ковида»

Интервью с белорусским пловцом Игорем Боким, который завоевал 21 золотую медаль на Паралимпиадах.

Игорю Бокому еще в детстве поставили неприятный диагноз: близорукость. После такого вердикта талантливому мальчику, который показывал хорошие результаты в плавании, можно было ставить крест на будущей спортивной карьере. Однако Бокий любимое дело не бросил: бобруйчанин стал паралимпийцем и в итоге добился небывалых успехов среди белорусов. Судите сами: за последние 12 лет Игорь поучаствовал в четырех Паралимпийских играх и привез домой 21 золотую медаль. Проходившая в сентябре Паралимпиада в Париже украсила его коллекцию пятью наградами. Изображение паралимпийца печатали на марках, а недавно был награжден орденом Отечества II степени. «Онлайнер» поговорил с Игорем о детстве и победах, а еще узнали, почему он не любит сравнений с легендарным пловцом Майклом Фелпсом, как отказался менять спортивное гражданство и сдавал экзамен рядом с минским кладбищем.

«Французу пророчили три медали, но я свое не отдал»

С Игорем Боким мы встретились в будний день. Он только-только вернулся вместе с семьей из небольшого путешествия в Дубай и планирует продолжить свой отпуск в Беларуси. Чем заполнить время, пловец уже определился: нужно доделать ремонт дома.

— Сейчас у меня небольшой отпуск, появилось время заняться делами по хозяйству, на которые не хватало времени из-за подготовки к Паралимпиаде. У нас дом около жилого комплекса «Олимпик Парк». Его уже построили, но не все работы успели закончить, и прошлой зимой появились «косячки». Теперь их нужно устранить. Уже поставили снегоулавливатель, теперь нужно утеплить крышу, закончить баню, сделать ворота в гараже… В общем, дел хватает.

— Сколько времени ушло на подготовку к Играм?

— Подготовка ведется все четыре года, которые разделяют Паралимпийские игры, но целенаправленно — последние два. Тренер создает план, по которому спортсмен должен выйти на тот или иной результат, и ты начинаешь работать. Но, конечно, после санкций и приостановки членства Беларуси в Международном паралимпийском комитете стало грустно от того, что мы можем не поехать в Париж. Несмотря на это, мы продолжали тренироваться, надеясь на лучшее. В крайнем случае прошел бы какой-то совместный старт с российскими паралимпийцами, и я бы постарался показать, что быстро плыть могут не только на Паралимпиаде.

— Но все равно Паралимпиада — соревнования другого масштаба.

— Да, поэтому, когда зимой мы узнали, что у нас хоть и в нейтральном статусе, но есть допуск, мы обрадовались. Для начала успешно съездили на квалификационный турнир и начали готовиться к чемпионату Европы. И тут нам сообщили, что белорусская сторона должна заплатить Международному паралимпийскому комитету €10 тыс. Эта сумма якобы должна была пойти на расследование, не поддерживают ли белорусские паралимпийцы боевые действия. Если все хорошо, к соревнованиям допустят. Деньги нашли, заплатили, и мы поехали на соревнования. Приезжаем в Италию, и уже во время чемпионата приходит новое письмо о том, что нужно подать список спортсменов, которые поедут в Париж, и доплатить за расследование еще по тысяче евро на каждого.

Никаких гарантий насчет того, поедут ли они в Париж, никто не давал. Лишь сказали, что окончательный ответ будет дан в августе, незадолго до старта Паралимпиады. Но в итоге все закончилось хорошо, и мы все поехали.

— Какие еще впечатления остались от Паралимпиады?

— Была неплохая организация, количество болельщиков тоже удивило. В последний раз много зрителей на Паралимпиаде видел в Лондоне в 2012 году, но во Франции их было еще больше. Отношение к белорусам со стороны всех команд, за исключением украинцев, было позитивным, приятным, и ничего плохого сказать не могу.

— Но некоторые спортсмены еще во время Олимпиады жаловались на плохое качество еды и аскетичные условия проживания в олимпийской деревне.

— Так мы ведь приехали участвовать в соревнованиях, а не на курорте отдыхать. Кровати как кровати. Конечно, если ты привык к ортопедическим матрасам, тебе могло быть тяжело, но, на мой взгляд, все было нормально. Такие же кровати были предоставлены спортсменам и в Токио. Что касается еды, ее выбор не был огромным, но всегда было несколько видов мяса, и можно было спокойно что-то выбрать.

— В Париж вы ехали в ранге одного из фаворитов, уже завоевав 16 золотых медалей на Паралимпиадах. Понимая, что вы фаворит, как мотивировали себя?

— Я просто люблю плавать. И как минимум стараюсь выступать не хуже своих результатов или быть где-то рядом с ними. Какой-то установки по количеству медалей, которые должен был завоевать, не делал. Я в целом не люблю прогнозы: они сильно отвлекают. Если чего-то очень хотеть, то можно перегореть и потерять концентрацию. Так что просто приезжаю показать себя, не ставя [заоблачных] целей и задач.

— На этой Паралимпиаде был спортсмен, который составил реальную конкуренцию и мог отобрать золото?

— Меня очень удивил француз Алекс Портал. Парень молодец, прибавил в результате. После одного из заплывов он мне даже сказал, что я его мотивирую. Услышать такое было приятно. Кстати, мой тренер передал, что Порталу пророчили три золотые медали, однако отдавать свое я был точно не готов.

При этом прекрасно понимаю, что с каждым годом конкуренция будет все серьезнее. Портал молодой, 22-летний спортсмен, который будет прибавлять, а мне уже 30. И если прежде все давалось легко, то теперь на то же восстановление уходит больше времени.

«В детстве я был неугомонным: меня выгоняли с тренировок, родителей вызывали в школу»

— В некоторых публикациях я читал, что в детстве вы были гиперактивным ребенком.

— Скорее неугомонным, маленьким суетологом. Вот поэтому родители и решили отвести меня в спортивную секцию. Правда, не знали куда, но у меня уже с раннего детства начались проблемы со зрением, и врач сказал, что можно идти только на плавание. Объяснял тем, что это самый мягкий вид спорта: никаких прыжков, стрессов и ударов, что может еще больше навредить глазам. Так и пошел на плавание [в ДЮСШ №4 г. Бобруйска]. Первое время, пока втягивался, я вредничал, меня часто выгоняли с тренировок. За что? Да за всякое. У нас рядом с бассейном было окно, я залазил на подоконник и прыгал с него в воду. Матом ругался — за это также выгоняли.

В школу родителей тоже часто вызывали. Не помню, из-за чего, но потом получал ремня. Однако тут нечему удивляться. Мое детство было таким же, как у всех, я рос обычным мальчиком. Ни на что не жалуюсь, наоборот, благодарен родителям за то, что воспитали, научили и, когда нужно было, угомонили.

Со временем я просто стал знать меру и понимать рамки приличия. Ну и, конечно, много энергии, неугомонность, агрессии забирал на себя спорт.

— Из секции вас за дисциплину не отчисляли?

— Нет, но было время, когда из-за плохого зрения меня перестали допускать к участию в соревнованиях среди здоровых спортсменов. Это был 2008 год, я побеждал на соревнованиях среди одногодок и вот-вот должен был выполнить норматив мастера спорта. На очередном медосмотре глазной врач сказал, что у меня большой минус и, если продолжать плавать, есть большие риски для здоровья. Но мне понравилось жить в спорте, ездить на соревнования, ощущать этот дух соперничества, и расставаться с этой частью жизни я не хотел. И вот мой первый тренер Наталья Юрьевна Позднякова предложила перейти в паралимпийский спорт, познакомив со специалистом Геннадием Алексеевичем Вишняковым. Это стало выходом из сложившейся ситуации.

«В моем случае зрение полностью не восстановишь»

— Игорь, а когда стали ощущать, что со зрением что-то не так?

— Зрение начало падать с раннего детства. Врачи объясняли это тем, что я быстро рос и глаза не успевали формироваться. Диагноз — миопия (близорукость — прим.). Затем еще и другое обнаружили. Для меня это было привычное состояние, с которым я жил, и мне казалось, что все вокруг такие же. А трудности стали проявляться, когда уже не мог самостоятельно добраться до автобуса и не различал номер маршрута. Вот тогда отец уже сам начал возить на тренировки.

Со временем зрение стабилизировалось, оно не ухудшается. Сейчас у меня минус 15—16.

— Есть надежда, что медицина как-то может решить вашу проблему и полностью вернуть зрение? Может, есть какие-то достижения в этой области?

— Нет. Коррекция миопии существует, она помогает, но в моем случае большой роли это не сыграет. У меня, как я уже говорил, минус 15, а потом станет минус 12. У возможностей улучшения есть свои границы, и в моем случае зрение полностью не восстановится. Плюс есть риск того, что растянется сетчатка. Но у кого минус 2, тому спокойно сделают единицу, и все будет восстановлено. А что касается достижений, честно говоря, я не изучал. Для меня это норма. Получится — и хорошо. Сейчас мы с женой больше следим за зрением дочки Адрианы, чтобы у нее проблем не было, а со своими я уже свыкся.

«В Рио увидел знаменитую статую Христа, а в Токио полоскал рот водкой, спасаясь от ковида»

— Помните тот момент, когда поняли, что можете быть сильнейшим среди паралимпийцев?

— На своем первом чемпионате мира [в Эйндховене в 2010-м], где завоевал первые медали. Следующим стартом была Паралимпиада в Лондоне, и туда я ехал с твердым желанием завоевать медаль. Но увидел заявочные результаты одного из своих конкурентов и подумал: «Неужели так можно плавать?! Все, буду вторым». Но в итоге в Лондоне он проплыл гораздо хуже, а я, наоборот, свое время улучшил. Так все и началось.

— Из всех четырех Паралимпиад, где вы участвовали, какая стоит особняком?

— Лондонская. Поехал туда 17-летним парнем, и ощущения от того, как я поднимался на пьедестал, остались в памяти на всю жизнь. При этом каждая Паралимпиада чем-то запомнилась. В Рио-де-Жанейро я поднимался к статуе Христа-Искупителя и ходил в ресторан, где за $10—12 можно было есть неограниченное количество мяса. В Минске такое заведение появилось только недавно.

В Токио нашу сборную признали рассадником коронавируса — отстранили от общего пользования автобусами, и нам пришлось сдавать ПЦР-тесты дважды в день. Все из-за того, что по прилете в Японию у нескольких человек из нашей делегации обнаружили коронавирус. Сборная Беларуси была на грани снятия с соревнований. Мы лечились как могли, полоскали рот водкой, капали в нос хлоргексидин. Было тяжело, но в итоге пронесло, мы сумели выступить. А еще Токио запомнился тем, что там я купил себе классные босоножки от бренда Asics. Выложил за них, наверное, $200. Ношу четвертый год. И даже жалею, что не купил еще одни на смену.

В Париже на машине организаторов удалось съездить в центр города, посмотреть Эйфелеву башню и место, где снимали сериал «Эмили в Париже». Нам с женой он понравился. Зашел в кафешку, рядом с которой жила героиня Эмили. Правда, выглядит заведение не так, как в кино: в реальности оно очень маленькое.

— В вашей биографии есть интересный факт: несмотря на проблемы со здоровьем, в Беларуси вы все равно продолжали тренироваться и соперничать со здоровыми спортсменами.

— Да, я все равно продолжал с ними соревноваться. Сейчас в силу возраста доказывать уже никому ничего не хочу: мой национальный рекорд среди здоровых на 400 метрах вольным стилем держится уже 11 лет.

Да и если посмотреть на мой парижский результат на 200 метрах комплексом и сравнить с показателями здоровых пловцов, можно понять, что никто на этой дистанции в Беларуси быстрее меня не плывет.

Все мои тренировки напоминают работу здорового спортсмена, отличия есть лишь в нагрузке. Перед тем как установил рекорд в Беларуси, я проходил сбор в горах, и зрение ухудшилось. Как оказалось, это были последствия тяжелой работы. После этого таких больших нагрузок мне не давали, найдя золотую середину.

— В одном из интервью вы говорили, что собираетесь пробиться на Олимпиаду в Рио. Это была мечта?

— Мечта и мои спортивные амбиции. Кроме того, подстегивал тренер: говорил, что с допуском я смогу выступать одновременно среди и здоровых, и паралимпийцев. Установив рекорд Беларуси, я отобрался на чемпионат мира. Съездил, однако выступление не задалось. Сейчас понимаю, что это была нереально сложная задача, тем более в плавании. Все-таки держать себя в такой стартовой форме на протяжении 10 дней удается с трудом. А если хочешь совмещать Олимпиаду и Паралимпиаду, быть на пике нужно 30 дней. Это невозможно. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Пришлось выбирать.

— Из-за достижений вас нередко сравнивают с прославленным американским пловцом, многократным олимпийским чемпионом Майклом Фелпсом. Однако вы, как я понял, против подобных параллелей. Почему?

— Отвечу, как уже говорил прежде: я из Беларуси, меня зовут Игорь, а фамилия — Бокий. Я создаю что-то свое и делаю это для того, чтобы меня запомнили не по сравнениям с кем-то, а как уроженца своей страны, который отстаивает честь Беларуси на международной арене. Опять же у нас разный спорт, разная специфика. Если что-то и можно сравнить, то только количество медалей. Повторюсь, хочется запомниться как Игорь Бокий.

— Но Фелпс был для вас примером?

— Конечно. Отец меня подначивал, говорил: мол, давай, станешь как Фелпс. Как пловец он мне импонировал, и мне тоже хотелось оставить в истории спорта свое имя.

— Вы рассказывали, что вам предлагали поменять спортивное гражданство и выступать за другую страну. От кого поступали предложения?

— Да, это было после Паралимпиады в Лондоне. Но после того, как я на протяжении нескольких лет всем отказывал, предложения практически прекратились. Они поступали из Греции, Азербайджана, а относительно недавно с такой идеей ко мне обратились турки: в Instagram написал какой-то тренер. Я, конечно же, отказался.

— В паралимпийском спорте смена гражданства — частая практика?

— Подобные случаи мне известны, но лично мне это не интересно, и никаких сомнений на этот счет никогда не было. Я выступаю на международной арене за свою страну, и этим доволен.

«Один из зачетов сдавал прямо возле кладбища»

— Давайте отойдем от темы спорта. В свое время вы поступили в Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Почему, как большинство спортсменов, пошли не в БГУФК?

— Руководствовался тем, что спортивное образование смогу получить всегда. Плюс ИБМТ в то время был в тренде, однако в итоге на втором курсе перевелся на юридический факультет. Почему? Институт не имел своего здания, и, поскольку я постоянно был на сборах, зачеты и экзамены приходилось сдавать с отсрочкой.

За свободную неделю, которая разделяла сборы, мне приходилось ловить преподавателей по всему Минску. Мотался по всему городу, и это было очень сложно. Английский язык сдавал около Московского кладбища. Мы встретились на Борисовском тракте, шли по тротуару возле кладбища, и я отвечал на вопросы.

В следующий раз сдавал на журфаке, в каком-то университете в районе универмага «Беларусь»… А на юрфаке все находится в одном месте, поэтому учиться было намного проще и удобнее.

— В будущем собираетесь работать по специальности?

— Вряд ли. Пока таких планов у меня нет. Тем более в ближайшем будущем себя вижу спортсменом. Хотя прекрасно понимаю, что придет время заканчивать, и нужно будет чем-то заниматься. Но пока все только в виде набросков. Вполне вероятно, останусь в спортивной сфере. Но кем буду, сказать пока не могу.

— С будущей супругой познакомились как раз в университете?

— С Мариной мы познакомились во «ВКонтакте» лет семь назад, но, по случайному совпадению, она раньше тоже училась в ИБМТ. Кто я такой, она не знала. Думала, что с ней переписывается какой-то фейк. Но мы продолжили общаться, встретились, и вот тут она уже поверила, что я реальный человек. Как-то так. Но, если честно, не хотел бы вдаваться в подробности, это все-таки личная жизнь.

— Давайте тогда закончим интервью спортивным вопросом. К участию в Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе готовиться будете?

— По-любому буду. Мне особенно приятно, что в последний день Паралимпиады на 200 метрах комплексом я не просто победил, но и установил новый мировой рекорд. Результат зарядил оптимизмом, показал, что я еще могу здорово выступать на фоне более молодых пловцов. Так что будем работать дальше.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип