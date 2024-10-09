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Никакого Happy birthday

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  • Алексей Рощин
  • 9.10.2024, 20:33
  • 4,468
Никакого Happy birthday
Алексей Рощин

Лидеры БРИКС не поздравили Путина. Да и вообще почти никто не поздравил.

В принципе, день рождения Путина – «праздник» более чем сомнительный, однако и от этой даты, если поискать, найдется польза: это хороший индикатор степени изоляции РФ на мировой арене, причем даже среди «своих», то есть, например, стран БРИКС. Дожили уже до того, что Таджикистан отказывается играть с нами (россиянами Прим.) в футбол, а в 2024 «Никто из лидеров стран БРИКС второй год подряд не стал поздравлять Владимира Путина с днем рождения».

А вообще с 72-летием Владимира Путина поздравили восемь зарубежных лидеров:

президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, диктатор Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа». Несколько чужеродно смотрится, пожалуй, только Никол Пашинян — однако он сейчас в настолько тяжелом геополитическом положении (зажат между Азербайджаном, Турцией и абсолютно импотентной Грузией), что ему сейчас ссориться вообще ни с кем нельзя.

Довольно показательно, что среди поздравителей нет Си Цзиньпина, то есть — нет «союзника» Китая! Вообще, Си поздравлял последний раз в 2021, с тех пор, видимо, брезгует. Или же решил, что ему уже «не по чину».

Также занятно, что пресловутый «разворот на Юг», судя по поздравлялкам, тоже как-то не удался — от Африки отметился только какой-то племенной вождь Туадера — из ЦАР. ЦАР — это отнюдь не ЮАР, Южно-Африканская — это не Центральная! ЮАР поздравлял последний раз в 2022, с тех пор — всё.

Вообще еще интересная деталь: в списке нет... Азербайджана! А еще в прошлом году был. Что это с Алиевым? Эрдоган от Турции аж лично позвонил, Алиев же гордо проигнорировал. Теряет хватку Путин, теряет... Отметим, что Эмомали Рахмонов, написавший протест за плохое обращение с таджикскими мигрантами и отменивший футбол с РФ, выдержал линию до конца — с ДР Путина поздравлять тоже не стал.

А вообще русский «Акела», судя по поздравлениям, промахнулся крепко. И с Родины настоящего Акелы — Индии (как и из Англии) никакого Happy birthday тоже не прозвучало. А если верить большому знатоку тов. Володину, что «Россия — это Путин», отношение к России в мире проявилось более чем наглядно.

Алексей Рощин, telegram

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