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Солистка «Самоцветов»: Высший класс – это «Песняры»

  • 9.10.2024, 21:26
Солистка «Самоцветов»: Высший класс – это «Песняры»
Елена Преснякова

Елена Преснякова рассказала правду о конкуренции с белорусскими коллективами и встрече с Мулявиным.

Солистка ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова рассказала белорусской телеведущей Алене Спиридович про отношения с ансамблями «Песняры», «Сябры», «Верасы» и встречи с легендарным Владимиром Мулявиным.

Не так давно участники ансамбля «Самоцветы» – Елена Преснякова, Анатолий Котов, Георгий Власенко – стали гостями программы «Смысл жизни», которая выходит на телеканале «Беларусь 1», передает КП.

— Вы до сих пор советская группа? — поинтересовалась Алена Спиридович у «Самоцветов».

— Мы российская, но песни у нас еще с той эпохи…Мы – группа, которая людей заставляет уйти в то светлое и прекрасное время, когда они были молодыми, когда деревья были большими, девушки были красивыми. И вот, когда они входят в это состояние, то понимают, что лучше песни, чем «Мой адрес – Советский Союз» не найти, — с улыбкой констатировал Георгий Власенко, который в группе уже не один десяток лет отвечает за клавишные и мужской вокал.

Среди прочего Алена Спиридович поинтересовалась у «Самоцветов» тем, как складывались их отношения с белорусскими коллективами – «Песнярами», «Верасами», «Сябрами».

— У нас с ними не только связано, но увязано просто! Со всеми тремя коллективами мы дружили и дружим в течение многих лет. К сожалению, многих уже нет.

— Конкуренции не было никогда? Ну вы же в одно время…

— Настолько все были в своем. У нас свое, у «Верасов» – свое, у «Песняров» – свое. И зрители, и музыка, каждый свою нишу занимает, они не пересекаются. Конкуренция, если и была, то она другая – творческая. Но все равно высший класс – это были «Песняры». От этого никуда не деться, — констатировали все участники «Самоцветов».

Елена Преснякова поделилась, в свою очередь, личными воспоминаниями от общения с Владимиром Мулявиным.

— Я помню, мы с Петровичем в Свердловске... «Песняры» приехали, он Мулявина знал, они в свое время заканчивали одно училище. И мы сидели на концерте, меня они тогда поразили, конечно, голоса были подобраны! Потрясающе! Мулявин — это гений, это Космос такой, совершенно необъяснимый, — обобщили «Самоцветы».

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