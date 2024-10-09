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В НХЛ состоялся исторический дебют женщины-тренера

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  • 9.10.2024, 22:17
В НХЛ состоялся исторический дебют женщины-тренера
Джессика Кэмпбелл

Девушка присоединилась к тренерскому штабу клуба «Сиэтл Кракен».

32-летняя Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории Национальной хоккейной лиги, сообщили на официальном сайте НХЛ. Девушка присоединилась к тренерскому штабу клуба «Сиэтл Кракен».

В своем первом матче регулярного чемпионата НХЛ команда Кэмпбелл встретилась с «Сент-Луис Блюз». Она завершила игру с результатом 3:2 в свою пользу, забросив все пять шайб во втором периоде.

В состав тренерского штаба «Кракен» Кэмпбелл вошла в июле 2024 года. Ранее она работала помощником тренера в клубе Американской хоккейной лиги «Коачелла Вэлли Файрбердс».

В следующем матче «Сиэтл Кракен» встретятся с командой «Миннесота Уайлд».

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