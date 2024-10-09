В НХЛ состоялся исторический дебют женщины-тренера

В НХЛ состоялся исторический дебют женщины-тренера1
- 9.10.2024, 22:17
Девушка присоединилась к тренерскому штабу клуба «Сиэтл Кракен».
32-летняя Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории Национальной хоккейной лиги, сообщили на официальном сайте НХЛ. Девушка присоединилась к тренерскому штабу клуба «Сиэтл Кракен».
В своем первом матче регулярного чемпионата НХЛ команда Кэмпбелл встретилась с «Сент-Луис Блюз». Она завершила игру с результатом 3:2 в свою пользу, забросив все пять шайб во втором периоде.
В состав тренерского штаба «Кракен» Кэмпбелл вошла в июле 2024 года. Ранее она работала помощником тренера в клубе Американской хоккейной лиги «Коачелла Вэлли Файрбердс».
В следующем матче «Сиэтл Кракен» встретятся с командой «Миннесота Уайлд».