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Российский губернатор сообщил об охоте дронов ВСУ за ним

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  • 11.11.2024, 9:46
  • 1,548
Российский губернатор сообщил об охоте дронов ВСУ за ним
Вячеслав Гладков

БПЛА пролетел над его головой.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков пожаловался на преследование со стороны беспилотников ВСУ.

Губернатор рассказал, что сегодня в Шебекино пролетевший над его головой беспилотник врезался в жилой дом.

Гладков приехал в город, чтобы проверить ход восстановительных работ.

«Подъезжаем к первой точке. Вижу над головой беспилотник. Первое впечатление, что беспилотник строителей. Потому что они даже не обратили внимания. Показываю им, и в этот момент дрон врезается на уровне четвертого этажа. Бежим вместе с главой округа Владимиром Николаевичем Ждановым, поднимаемся в квартиру. Слава Богу, все живы, мужчина не пострадал, брился в ванной», — рассказал Гладков.

Отдав распоряжение эвакуировать дом, губернатор уехал в село Ржевка. Там он узнал, что в дом, который он только что посетил, повторно попал беспилотник. «К мужчине, к которому заходил несколько минут назад, зашел отец из соседнего дома проведать сына. После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Отец оказался под завалами. Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть», — написал глава региона.

«В это же время над нами пролетал еще один дрон. Сотрудники правоохранительных органов пытались его сбить», — добавил он.

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