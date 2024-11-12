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Провал российской пропаганды

  • Эль Мюрид
  • 12.11.2024, 10:30
  • 2,568
Провал российской пропаганды

Потуги буквально пропадают зря.

Любопытная история, конечно. Несмотря на массированную пропаганду, доходящую местами до неприличия, 40 процентов российских граждан понятия не имеют, что такое БРИКС, а то и не слышали о нем.

Неудивительно на самом деле. В состоянии стресса мозг человека начинает абстрагироваться от окружающей действительности - это естественный механизм защиты от переполнения избыточной информацией. В условиях, когда власть жесточайшим образом терроризирует население (а террор - это в первую очередь именно стресс, причем сознательно создаваемый террористами), люди отключаются от всего, в том числе и от того, что им пытается продать режим в качестве каких-то позитивных достижений. Человек просто перестает воспринимать любую информацию - что негатив, что квази-позитив.

Соответственно, сотни миллиардов, которые бросаются на пропагандистское обеспечение режима, попросту спускаются в никуда, так как оставшиеся 60 процентов, которые о БРИКС что-то слышали, вряд ли очень сильно им интересуются, а уж тем более - вникают в грандиозные успехи России в этом международном не пойми что.

При этом нужно отдавать себе отчет в том, что БРИКС был и остается сугубо виртуальным образованием, которое в России превозносится лишь по одной причине - из всех остальных международных структур Россию либо выгнали, либо опустили ниже некуда. Либо они находятся в стадии развала как СНГ или ОДКБ. Поэтому БРИКС - практически последнее, где российское руководство как бы на равных с кем-то еще общается.

Но вот незадача - гражданам плевать на эти небывалые успехи. А потому потуги буквально пропадают зря.

Эль Мюрид, Telegram

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