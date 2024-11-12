Путин закричал на уснувшего в обнимку с боеприпасами Пескова Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

12.11.2024, 12:23

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Нарышкинская внешняя разведка, как обычно, все проспала.

Тёплая ноябрьская ночь с субботы на воскресенье выдалась тяжёлой. Перелётные птицы давно улетели на юг, но в Москву потянулись дроны. Нарышкинская внешняя разведка, как обычно, всё проспала.

Но кремлёвский зенитный юнит не дремал.

«Летят, летят - завопила Захарова, выдвинутая вперёд работать «слухачом», - Дима, смотри!»

Медведев, с лицом калёным и зверским, поднял бинокль к глазам и матерясь стал давать координаты главному зенитчику – Путину.

Собрав глаза в кучку, словно герой фильма «Большая прогулка», Путин нажал на гашетку. Счетверённый пулемёт времён войны затарахтел. Стрелял, надо сказать, удачно. Атака была отбита.

«Дима, патроны! – закричал Путин на уснувшего в обнимку с боеприпасами Пескова, - подноси!»

Песков встал и, чертыхаясь, потащил к шефу пулемётные ленты, бормоча на ходу: «Вот он план-то, строго по плану».

«А где Собянин? – неожиданно спросил Путин, - почему не вижу Собянина?»

Лавров, выглянув из блиндажа, хмыкнул: «Он там бордюры кладёт к передовой, мостит дорогу плиткой. Не мог удержаться».

***

«Стоп, камера!» – заорал режиссер Эрнст. «Не верю! Не верю! - заговорил, задыхаясь начальник Первого канала, - всё как-то картонно. Вот ты, Серёжа Безруков, как Путина изображаешь? А ты, Дюжев, исходные материалы с Медведевым смотрел? Наконец, Пересильд в роли Захаровой неубедительна. Говорил же, что надо с вечера выпить, чтобы играть с похмелья, а вы, Юлия, что?»

Актёры сконфуженно молчали.

«Будете плохо играть, заменим дипфейками», - отрезал Эрнст.

Съёмки фантастического фильма «Они спасают страну» были в полном разгаре. Скоро ожидалась повариха Симоньян с бутербродами и термосами, заправленными чаем с «огненной водой». Медведев и Захарова часто смотрели на часы - входили в роль.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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