В РФ хотят запретить прием в школу детей мигрантов без знания русского языка 12.11.2024, 13:31

В Госдуму скоро внесут законопроект.

Госдума РФ готовит проект постановления с предложениями правительству, которые включают запрет на зачисление в школы детей мигрантов без подтверждения знания . Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Радио Свобода».

Также предлагается при зачислении в школы детей мигрантов проверять законность их пребывания на территории России и проводить обязательное тестирование на знание русского языка. Депутаты также внесут в Госдуму соответствующий законопроект.

Проект постановления депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября.

Каким образом депутаты намерены обеспечивать получение детьми мигрантов обязательного образования, если их откажутся принимать в школы, Володин не пояснил. Обязательное основное образование государство обязано предоставлять всем детям школьного возраста - в соответствии с российским законодательством и международными нормами.

Ранее Путин поручил создать алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют или слабо владеют русским языком. Он также поручил Совету по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и народов России определить и закрепить уровни требований к навыкам русского языка у трудовых мигрантов.

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