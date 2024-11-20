ВСУ отбили позиции и взяли в плен военных РФ под Торецком 1 20.11.2024, 19:29

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Бойцам специального батальона «Шквал» 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода удалось отбить позиции, стабилизировать ситуацию на одном из отрезков под Торецком Донецкой области и взять в плен российских военных, информирует пресс-служба этой бригады в Facebook.

«Враг отчаянно пытался остановить наших воинов дронами, но безрезультатно. Качественная подготовка, планирование и мотивация рыцарей сыграли решающую роль», - говорится в сообщении.

Сейчас позиции под контролем украинских защитников. Во время штурмов ВСУ ликвидировали двух россиян, такое же количество оккупантов сдалось в плен, другие — сбежали.

Командир одной из штурмовых групп показал кадры «зачистки» позиций.

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