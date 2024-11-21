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Британия утилизирует пять военных кораблей, десятки вертолетов и дронов

  • 21.11.2024, 2:14
Британия утилизирует пять военных кораблей, десятки вертолетов и дронов

Министр обороны Джон Хили назвал причину.

Великобритания утилизирует пять военных кораблей, десятки военных вертолетов и беспилотников, чтобы сэкономить деньги. Министр обороны Джон Хили заявил об этом, выступая в парламенте 20 ноября.

По словам Хили, это решение является частью плана реструктуризации и модернизации Вооруженных сил, численность которых и без того значительно уменьшилась после десятилетий сокращений с целью экономии средств.

«Слишком долго наши солдаты, моряки, летчики были вынуждены пользоваться старым, устаревшим оборудованием... потому что министры не хотели принимать сложные решения о выводе его из эксплуатации», – объяснил Хили решение.

Объявленные меры по утилизации военной техники должны сэкономить Министерству обороны 150 млн фунтов стерлингов в течение следующих двух лет и до 500 млн фунтов стерлингов на протяжении пяти лет.

Два десантных корабля HMS Albion и HMS Bulwark, которые использовались для высадки Королевской морской пехоты, будут выведены из эксплуатации в марте 2025 года.

Также будут выведены из эксплуатации вместо переоборудования HMS Northumberland, фрегат типа 23, и два корабля материально-технического обеспечения – RFA Wave Knight и RFA Wave Ruler.

Кроме того, будут утилизированы устаревшие 17 вертолетов Puma и 14 вертолетов CH-47 Chinook, а также 46 разведывательных беспилотников Watchkeeper.

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