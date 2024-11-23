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Дешевый понт

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  • Игорь Эйдман
  • 23.11.2024, 16:19
  • 2,876
Дешевый понт
Игорь Эйдман

Вышел конфуз.

Путин пытается спасти свою шкуру, напугав Запад ударом баллистической ракеты по Днепру.

При этом действует с военной точки зрения сугубо иррационально. Цена этой ракеты существенно выше величины урона, который она может причинить без ядерной начинки (под которую априори делалась).

Но патологический трус настолько лично напуган разрешением на применение против российской территории (а вдруг его лично) западных ракет, что идет на такой дорогостоящий шантаж.

История с «Орешником» оказалась очередным дешевым понтом. Питерский гопник решил напугать мир своим карликовым кустарником, однако вышел конфуз - напугались владельцы рублей, курс доллара и евро резко пошел вверх. Правда, были еще последствия.

Вот, что пишет мой френд, живущий в Днепре: «В результате первого в истории боевого применения МБР днепропетровский центр реабилитации инвалидов лишился котельной». Занавес…

Игорь Эйдман, Telegram

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