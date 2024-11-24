На продажу выставили самое необычное американское авто 24.11.2024, 15:59

Купе Pontiac Firebird 1995 года получило очень странный тюнинг.

В Нью-Йорке продается очень необычный Pontiac Firebird 1995 года. Американский спорткар получил оригинальный и противоречивый тюнинг. Об этом сообщает сайт Carsoops.

Владелец своими силами в корне переделал купе Pontiac Firebird. Его дизайн стал агрессивным и даже жутким. Спорткар получил новые переднюю и заднюю часть в рубленном стиле.

Также установили большое антикрыло и четыре круглые фары. Крылья купе существенно расширили, а капот заменили. Заднее окно стало значительно меньше. Примечательно, что боковины украсили логотипами Ferrari.

Салон Pontiac Firebird 1995 года претерпел меньшие изменения. Там установили спортивные ковшеобразные сиденья, а также добавили вставки «под карбон».

Тюнинг Pontiac Firebird не затронул силовой агрегат. Купе оснащено стандартным 3,4-литровым V6 мощностью 160 л.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Пробег 29-летнего Pontiac Firebird составляет 236 000 км и владелец утверждает, что авто в хорошем состоянии. Необычный спорткар оценили в 5400 долларов.

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