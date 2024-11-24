закрыть
24 ноября 2024, воскресенье, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На продажу выставили самое необычное американское авто

  • 24.11.2024, 15:59
На продажу выставили самое необычное американское авто

Купе Pontiac Firebird 1995 года получило очень странный тюнинг.

В Нью-Йорке продается очень необычный Pontiac Firebird 1995 года. Американский спорткар получил оригинальный и противоречивый тюнинг. Об этом сообщает сайт Carsoops.

Владелец своими силами в корне переделал купе Pontiac Firebird. Его дизайн стал агрессивным и даже жутким. Спорткар получил новые переднюю и заднюю часть в рубленном стиле.

Также установили большое антикрыло и четыре круглые фары. Крылья купе существенно расширили, а капот заменили. Заднее окно стало значительно меньше. Примечательно, что боковины украсили логотипами Ferrari.

Салон Pontiac Firebird 1995 года претерпел меньшие изменения. Там установили спортивные ковшеобразные сиденья, а также добавили вставки «под карбон».

Тюнинг Pontiac Firebird не затронул силовой агрегат. Купе оснащено стандартным 3,4-литровым V6 мощностью 160 л.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Пробег 29-летнего Pontiac Firebird составляет 236 000 км и владелец утверждает, что авто в хорошем состоянии. Необычный спорткар оценили в 5400 долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов