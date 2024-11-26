Трамп будоражит американскую и международную жизнь 1 Дмитрий Колезев

26.11.2024, 15:18

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Дмитрий Колезев

Чего ждать.

Трамп, еще не вступив в должность, будоражит американскую и международную жизнь. Главная новость в американской политической прессе сегодня — его обещание в первый день на посту президента ввести 25-процентный тариф для товаров из Канады и Мексики, а также дополнительный 10-процентный тариф для товаров из Китая.

Политики упомянутых государств и опрошенные эксперты в легком ужасе: США импортирует из Канады и Мексики товаров на 1 трлн долларов каждый год, производственные цепочки глубоко переплетены, и такое решение грозит стать катастрофой для североамериканской торговли. При том, что сам Трамп во время первого президентского срока подписал соглашение о торговле между тремя странами.

Трамп объясняет введение тарифов борьбой с незаконной миграцией и наркотрафиком: через северную и южную границы в США попадают наркотики, в том числе фентанил, который стал очень распространенным в Америке. Китай в свою очередь обвиняют в том, что он поставляет прекурсоры для производства фентанила.

Трамп заявляет, что Мексика, Канада и Китай могут легко решить проблему, и рост тарифов должен их к этому сподвигнуть. А критики Трампа предупреждают, что если новые тарифы будут введены, вырастут цены на многие товары, и это быстро ощутят на себе простые американцы. Кроме того, из-за роста цен на импорт могут сократиться рабочие места и люди потеряют работу.

Трамп может ввести тарифы в обход Конгресса, пользуясь президентскими полномочиями. Некоторые эксперты надеются, что, возможно, его заявление — это все-таки приглашение упомянутых стран к переговорам, а не окончательное решение.

Дмитрий Колезев, Telegram

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