Зеленский уверен, что Украина станет членом ЕС через пять лет
- 27.11.2024, 18:32
И заявил, что это стратегическая цель Киева.
Украина может стать членом Европейского Союза в период работы нового состава Европейской комиссии, который будет выполнять свои обязанности в течение пяти лет. Об этом в среду, 27 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины приветствовал утверждение Европейским парламентом нового состава Еврокомиссии, который будет возглавлять президент Урсула фон дер Ляйен.
Глава государства пожелал Еврокомиссии успехов в укреплении единства Европы и повышении ее роли на глобальной арене. В то же время он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в решении ключевых вопросов, связанных со вступлением Украины в Евросоюз.
«Уверены, что во время работы этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели — членства в Европейском Союзе», — заявил президент.