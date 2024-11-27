Зеленский уверен, что Украина станет членом ЕС через пять лет 27.11.2024, 18:32

И заявил, что это стратегическая цель Киева.

Украина может стать членом Европейского Союза в период работы нового состава Европейской комиссии, который будет выполнять свои обязанности в течение пяти лет. Об этом в среду, 27 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины приветствовал утверждение Европейским парламентом нового состава Еврокомиссии, который будет возглавлять президент Урсула фон дер Ляйен.

Глава государства пожелал Еврокомиссии успехов в укреплении единства Европы и повышении ее роли на глобальной арене. В то же время он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в решении ключевых вопросов, связанных со вступлением Украины в Евросоюз.

«Уверены, что во время работы этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели — членства в Европейском Союзе», — заявил президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com