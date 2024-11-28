В Минске откроется ресторан, который проработает всего год

В Минске откроется ресторан, который проработает всего год2
- 28.11.2024, 18:34
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Потом хозяин уедет из Беларуси.
По анонсам в соцсетях известны две вещи: в меню точно будет тако, а попробовать фирменные блюда можно только в течение года: через 365 дней ресторан закроется. «Онлайнер» пообщался с владельцем и узнал детали.
Мужчину зовут Джованни, он родом из Мексики. В интервью Джованни рассказал, что в Беларусь приехал три года назад. Здесь ему понравилось, и он захотел остаться.
В видеоролике владелец раскрыл подробности о фестивале в Минске, где подавали мексиканскую еду, но у него возникли вопросы к аутентичности рецептов. При этом Джованни хорошо относится к белорусским ресторанам, которые подают тако: «Это большая работа людей, и они все молодцы, было вкусно». Но мужчина хочет показать белорусам и оригинальные рецепты.
Несмотря на подготовку и вложенные усилия, ресторан Tacos.by всё же проработает всего год. Владелец объясняет это тем, что именно столько он планирует пробыть в Беларуси.
«Моя работа — быть блогером на YouTube, а не работать в ресторане. Поэтому через год я его закрою».
Пока заведение открывалось для посетителей в случайные дни на несколько часов. Официальное открытие планируется на 3 декабря, локация — Куйбышева, 45.