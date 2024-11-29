Масштабное наступление на диктатора: повстанцы освободили более 100 квадратных километров в Сирии 29.11.2024, 10:33

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Ликвидирован один из главных военных советников Асада.

Сирийские исламистские повстанцы начали свое крупнейшее за последние годы наступление на войска президента Башара Асада, захватив минимум 15 деревень и даже убив высокопоставленного иранского командира во время продвижения к городу Алеппо, заявляют журналисты. Это произошло в первые за четыре года.

Противники Асада, России и Ирана продвинулись на восток из региона Идлиб, который оставался под контролем сирийской оппозиции после прекращения огня в 2020 году в результате договоренности Турции и РФ, пишет Financial Times.

Как сообщается, в ходе этого наступления был убит старший командир иранских Стражей революции, дислоцированных в Сирии, бригадный генерал Киумарс Пур-Хашеми, которого называют «одним из старших военных советников» в Алеппо.

Группировка боевиков Hayat Tahrir al-Sham на северо-западе Сирии внесена в список террористических организаций Госдепартаментом США. Территория, удерживаемая ею и другими группировками, стала последним участком земли, удерживаемым оппозицией, после того как Асад, при поддержке Ирана и России, подавил восстание после 2011 года.

В результате этой неожиданной атаки боевики смогли захватить более 100 квадратных километров территории. Их продвижение показывает, как изменился баланс сил в охваченной гражданской войной Сирии под влиянием года конфликта на Ближнем Востоке.

Для сирийских повстанцев «такая возможность выпадает раз в жизни», заявляет эксперт по Сирии в Crisis Group Дарин Халифа.

«Когда еще вы сможете заставить весь мир, США, Израиль и всех остальных преследовать своих соперников», - добавил он.

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