Путин выглядит как клоун

Путин выглядит как клоун1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 3.11.2024, 10:15
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Как говаривал кремлевский шут Жириновский — ничего не получится.
Сообщение, что Путин обсудил с Совбезом тему информационной безопасности в интернете (которым «великий геополитик» не умеет пользоваться) особенно забавно на фоне того, как «заработал» закон о принудительной регистрации в РКН блогеров с аудиторией более 10 тыс. Не «сдавшимся» государство грозит запретить размещать рекламу, а другим каналам - репостить их сообщения (но как оно будет исполнять мертворожденный закон, никому неведомо).
А тут еще выяснилось, что даже тех, кто хотел встать на учет, «ГУ» не смогли зарегистрировать, т.к. там не оказалось форм (всего 13) для блогов на популярных в РФ, несмотря на блокировку, платформах Twitter (X), Facebook и Instagram. Зато есть ЖЖ, Yappy, Twitch, Pinterest.
А автору одного тг-канала о парфюмерии после регистрации вообще пришла повестка в военкомат.
И так во всем у Путина и его бригады. Неадекватность и некомпетентность. И в своей вроде бы сфере «госбезопасности» выглядят как клоуны. Как говаривал кремлевский шут Жириновский, «сразу скажу: ничего не получится».
Телеграм-канал «СерпомПо»