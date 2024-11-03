Reuters: Сеул рассматривает все возможные сценарии помощи Украине 5 3.11.2024, 10:54

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Глава МИД Южной Кореи озвучил подробности.

Южная Корея рассматривает «все возможные сценарии» помощи Украине на фоне развертывания войск КНДР в России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель, отвечая на вопрос о том может ли Сеул отправить Киеву оружие.

Как сообщает Reuters, такое заявление южнокорейского министра прозвучало во время пресс-конференции в Оттаве, где Чо Тхэ Ель выступал через переводчика. Он подчеркнул, что Сеул будет следить за уровнем участия северокорейских войск в войне и за тем, что Пхеньян получит от Москвы в ответ.

«В частности, мы будем наблюдать за уровнем участия (северокорейских) сил в войне, и какой будет услуга за услугу, которую Северная Корея получит от России. Мы примем все эти (факторы) во внимание, прежде чем принимать конкретные решения», – пояснил министр.

Ранее неназванный южнокорейский чиновник заявил, что Пхеньян, вероятно, получит от Москвы «компенсацию» в виде военных и гражданских технологий, поскольку КНДР пытается запустить спутник-шпион и модернизировать свои межконтинентальные баллистические ракеты.

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