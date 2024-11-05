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Financial Times: Силы обороны Украины впервые нанесли удар по войскам КНДР

  • 5.11.2024, 8:48
  • 5,936
Financial Times: Силы обороны Украины впервые нанесли удар по войскам КНДР

Это подтвердил высокопоставленный представитель украинской разведки.

ВСУ впервые нанесли огневое поражение по войскам Северной Кореи, которые прибыли на территорию Курской области. Эту информацию изданию Financial Times подтвердил собеседник в украинской разведке.

Об ударе по солдатам Северной Кореи утром в понедельник сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

«Высокопоставленный представитель украинской разведки» подтвердил FT эту информацию, но отказался предоставить дополнительные подробности. Он сказал, что это действительно произошло именно в Курской области.

Как отмечает FT, ранее украинские официальные лица и военные аналитики поднимали вопрос о качестве и боеспособности северокорейских войск, большинство из которых описывается как неопытные солдаты низкого ранга.

«Мы скоро узнаем, насколько хорошо они могут сражаться», - сказал один из чиновников.

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