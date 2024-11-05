Financial Times: Силы обороны Украины впервые нанесли удар по войскам КНДР
- 5.11.2024, 8:48
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Это подтвердил высокопоставленный представитель украинской разведки.
ВСУ впервые нанесли огневое поражение по войскам Северной Кореи, которые прибыли на территорию Курской области. Эту информацию изданию Financial Times подтвердил собеседник в украинской разведке.
Об ударе по солдатам Северной Кореи утром в понедельник сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
«Высокопоставленный представитель украинской разведки» подтвердил FT эту информацию, но отказался предоставить дополнительные подробности. Он сказал, что это действительно произошло именно в Курской области.
Как отмечает FT, ранее украинские официальные лица и военные аналитики поднимали вопрос о качестве и боеспособности северокорейских войск, большинство из которых описывается как неопытные солдаты низкого ранга.
«Мы скоро узнаем, насколько хорошо они могут сражаться», - сказал один из чиновников.