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Доктор назвал четыре лучших упражнений для тонкой талии в 50 лет

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  • 5.11.2024, 12:35
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Доктор назвал четыре лучших упражнений для тонкой талии в 50 лет

Эти профессиональные советы помогут держать жир на животе под контролем.

У вас большая талия и, кажется, что с этим ничего нельзя поделать? Издание eatthis пообщалось с доктором медицины Майком Болом. Он также является магистром общественного здравоохранения, профессиональным медиком, который раскрыл лучшие упражнения для поддержания тонкой талии в 50 лет.

По его словам, основное внимание должно быть сосредоточено на упражнениях, которые сжигают калории, а также укрепляют мышцы и кости. К ним относятся аэробные упражнения и силовые тренировки.

Медик пояснил, что с возрастом мышцы слабеют, а жир накапливается в животе. Чтобы этого избежать, доктор советует несколько упражнений.

Тренировки с отягощениями сжигают большую часть калорий

«Одним из важных видов упражнений являются тренировки с отягощениями, такие как тяжелая атлетика. Тренировки с отягощениями сжигают большое количество калорий», - говорит доктор Бол. Он пояснил, что такие тренировки ведут к общей потере жира.

Упражнения для корпуса помогут поддерживать и укреплять сильный живот

Такие упражнения, как альпинист, боковая планка, повороты, полые захваты и  планка с мячом, по словам доктора, будут поддерживать и укреплять силу мышц живота и не позволять животу расширяться. 

Тренировка осанки полезна, чтобы живот казался меньше

Доктор говорит, что основная функция живота - удерживать тело прямо. Плохая осанка может фактически сделать эти мышцы неактивными, из-за чего живот будет казаться больше.

Аэробные упражнения

Такие упражнения не только помогают сжигать калории, но поддерживают минеральную плотность костей, говорит доктор Бол.

По словам врача, бег трусцой, ходьба, плавание и велотренажер, являются хорошим выбором.

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