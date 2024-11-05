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Умер журналист Вадим Довнар

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  • 5.11.2024, 16:03
  • 5,608
Умер журналист Вадим Довнар
Вадим Довнар

В последние годы он сильно болел.

Сегодня умер белорусский журналист Вадим Довнар, сообщила блогер Елена Васильева.

«Вадим Довнар умер. Он был честным журналистом которой никогда не шел на компромисс с собой. Настоящим другом. Он очень любил Украину, очень болел Беларусью. Спасибо каждому, кто помог Вадиму», — написала она в Фейсбуке.

Вадим Довнар родился в 1976 году в Минске, окончил факультет журналистики БГУ. Работал в БДГ, на Радио Рация, в «Белорусской газете», российском «Коммерсанте», на украинском телеканале ATR. Был администратором телеграм-канала Николая Автуховича «Да Волі».

Год назад Вадиму поставили диагноз, лечение которого требовало трансплантации печени. Для операции был объявлен благотворительный сбор средств.

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