Депутат Госдумы Бородай: У России заканчиваются ресурсы 5 5.11.2024, 17:36

5,916

Александр Бородай

Террорист рассказал правду о ситуацию на фронте.

Российский депутат Александр Бородай, воевавший на стороне террористов из «ДНР», выступил с пораженческим заявлением. Он пожаловался на проблемы в армии и отсутствие внятных целей войны.

Об этом Бородай заявил в Москве на съезде организации «Союз русского народа», пишет «Диалог».

В начале своей речи он пожаловался, что в России население в большинстве своем не поддерживает так называемую «СВО» и хочет ее скорейшего окончания.

«Декларация о единстве есть, а самого единства в обществе у нас нет. Это неправда, что оно есть! У нас тех, кто участвует так или иначе хоть как-то в «СВО» очень немного. Где-то 5-7 млн от силы, остальные делают вид, что это не их война: «Вы там побыстрее, заканчивайте уже, а то мы уже все очень устали от этой войны». Такая позиция у большей части общества», — заявил российский депутат.

Констатировал он также отсутствие у Кремля внятной идеологии. Даже в высшем руководстве РФ не знают, что будет после сворачивания войны.

Бородай подчеркнул, что война пошла не по плану. Он также признал, что у РФ заканчиваются ресурсы на ее продолжение.

«Воевать без образа будущего очень сложно, особенно в нынешней ситуации. «СВО», которая была задумана как блестящая короткая операция, в общем, план у нас не сработал. Как всегда, у нас возник план «Б», и война превратилась в долгую кровавую рутину с неочевидными результатами на сегодняшний день, несмотря на то, что нам вещают, тем более что сложности, которые у нас были, никуда не ушли. У нас по-прежнему не хватает пехоты. Людей вообще не хватает (в ВС РФ — ред.), но пехоты в особенности. И, кстати сказать о деятельности нашего военно-промышленного комплекса: у нас не хватает снарядов. Прошло почти 3 года войны, настоящей войны, и по-прежнему снарядов на ЛБС на фронте нет! Насколько их нет, я могу назвать цифры, но не хочу, потому что зачем пугать почтенное собрание», — рассказал российский депутат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com