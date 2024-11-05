Трехлетний шахматист из Индии стал самым молодым обладателем рейтинга ФИДЕ 3 5.11.2024, 19:09

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Аниш Саркар

Какую позицию присвоили шахматисту.

Юный Аниш Саркар из Индии в возрасте трех лет вошел в официальный рейтинг шахматистов под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Шахматисту присвоили 1555-ю позицию в таблице. При этом Аниш стал самым молодым спортсменом, который вошел в число мирового рейтинга. На момент 5 ноября ему три года, девять месяцев и десять дней.

Такое достижение стало возможно благодаря участию Саркара на открытом чемпионате штата Западная Бенгалия в Индии среди детей не старше девяти лет. Аниш занял 24-е место среди 140 участников.

Саркар опередил на 10 месяцев в статусе самого молодого представителя рейтинга ФИДЕ Афнана Тайвара Айлана из Бангладеша. К слову, они находятся рядом в рейтинге: четырехлетний Афнан занимает 1542-ю строчку таблицы.

Еще выше среди самых юныш шахматистов находятся Сантьяго Алонсо Рубио Сотоb из Чили (родился 19 октября 2020, №1484), а также Ву Хао Нгиен из Вьетнама (родился 9 марта 2019, №1473).

На данный момент возглавляет рейтинг лучших шахматистов планеты известный норвежец Магнус Карлсен. Ему также принадлежат несколько «юных» рекордов. Например, он стал самым молодым лидером рейтинга ФИДЕ в возрасте 19 лет и 1 месяца.

Карлсен является 16-кратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом мира по рапиду, а также семь раз он становился лучшим в блице.

Магнус же стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 27 дней.

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