Кто побеждает в «шатких» штатах: предварительные результаты

Кто побеждает в «шатких» штатах: предварительные результаты1
- 6.11.2024, 8:25
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Дональд Трамп лидирует в большинстве из семи.
Дональд Трамп побеждает в большинстве так называемых «шатких» штатов на выборах президента США. Таковы предварительные результаты подсчета голосов.
Charter97.org со ссылкой на Associated Press публикует предварительные результаты голосования в семи «шатких штатах».
Как свидетельствует предварительный подсчет голосов, кандидат от республиканцев лидирует в шести из семи так называемых «шатких» штатов. Вице-президент Камала Харрис может рассчитывать на победу в Неваде, но там еще не начали считать голоса.
Предварительные результаты по штатам
Аризона
Трампа поддерживают 49,6%, за Харрис проголосовали 49,6%. Посчитано уже 50% голосов.
Обновлено 6:35. У Трампа 49,7%, у Харрис - 49,5%. Посчитано все еще 50% голосов.
Джорджия
Трампа поддерживают 51,3%, за Харрис проголосовали 48%. Посчитано уже 88% голосов.
Обновлено. После подсчета 91% голосов, лидирует Трамп с результатом 51%. У Харрис - 48,3%.
Мичиган
Трампа поддерживают 49,6%, за Харрис проголосовали 48,6%. Посчитано уже 24% голосов.
Обновлено. После подсчета 36% голосов, лидирует Трамп с результатом 51,4%. У Харрис - 46,9%.
Висконсин
Трампа поддерживают 49,8%, за Харрис проголосовали 48,7%. Посчитано уже 56% голосов.
Обновлено. После подсчета 68% голосов, лидирует Трамп с результатом 51%. У Харрис - 46,6%.
Пенсильвания
Трампа поддерживают 50,9%, за Харрис проголосовали 48,2%, посчитано уже 60% голосов.
Обновлено. После подсчета 77% голосов, лидирует Трамп с результатом 51,3%. У Харрис - 47,8%.
Северная Каролина
Трампа поддерживают 50,7%, за Харрис проголосовали 48,2%, посчитано уже 84% голосов.
Обновлено. По состоянию на 7:25 штат Северная Каролина за Трампом. Это первый «шаткий» штат, где победил Трамп (50,8%).
Невада
Избирательные участки уже закрылись в Неваде, но подсчет голосов еще не стартовал.