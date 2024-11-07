Казна Лукашенко пуста

Казна Лукашенко пуста12
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 7.11.2024, 20:30
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Блеск и нищета хунты.
Лукашенко «подарил» бассейн. Во вчерашнем действе, как в зеркале, отразилась весь блеск и нищета хунты.
Если раньше «дарили» хоть что-то свое, пусть и в кредит сделанное, но свое, то теперь торжественно вручили подарок Китая.
Даже к «знаменательным» датам «дарить» больше банально нечего.
В казне пустота, новый кредит от Кремля все так же под вопросом.
В итоге событие республиканского масштаба оказалось подарком, построенным за чужой счет долгостроем.
Telegram-канал «Ник и Майк»