Шольц отклонил любые переговоры по Украине без ее участия 8.11.2024, 22:52

Олаф Шольц

Об этом канцлер ФРГ заявил после неформального саммита ЕС в Будапеште.

Никаких переговоров о мире в Украине без участия этой страны, обороняющейся от агрессии РФ, быть не должно, уверен федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Решение по вопросу окончания войны можно найти только вместе с Украиной, подчеркнул он после неформального саммита ЕС в Будапеште в четверг, 8 ноября, передает DW.

По словам Шольца, на саммите были высказаны разные мнения по данному вопросу. При этом он указал на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего против поставок оружия Украине. Для многих других стран ЕС поддержка Украины является приоритетом, добавил глава германского правительства.

Шольц: Украина — жертва нападения

«Украина подверглась нападению. Она приняла решение быть европейским государством, государством, входящим в Европейский Союз и разделяющим его ценности демократии и верховенства закона», - отметил Шольц.

Он также указал, что в ЕС уже созданы условия для предоставления Киеву кредитов на 50 млрд долларов. «На время, о котором идет речь, имеются средства, которые позволят Украине обеспечить свою обороноспособность вне зависимости от финансовых ограничений отдельных стран или развития политической ситуации», - указал канцлер ФРГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не делать каких-либо уступок Владимиру Путину с целью достижения мира в его стране. Они «неприемлемы для Украины и самоубийственны для Европы», заявил он. «Не должно быть иллюзий, что проявлением слабости или торговлей какими-то европейскими позициями или статусом какой-либо европейской страны можно купить справедливый мир. Это просто так не работает. Мир — это вознаграждение только для сильных. Потому альтернативы сильной Европе нет», - отметил он.

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