ВСУ разгромили российскую пехоту в Курской области 2 1.12.2024, 14:33

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Перед этим технику уничтожили минами и Javelin.

Бойцы ВСУ 36-й отдельной бригады морской пехоты разнесли российскую пехоту с помощью дронов со сбросами.

ВМС Украины опубликовали видео, демонстрирующее успешное уничтожение противника.

Пилоты 36-й отдельной бригады держат оборону в районе поселка Зеленый Шлях.

Попытка штурма позиций украинских морпехов российскими силами была пресечена благодаря использованию беспилотников с тепловизионными камерами.

Дроны обнаружили группы вражеской пехоты, сопровождая и контролируя их передвижение. Противник пытался использовать тактику небольших групп для скрытного подхода к позициям, но дроны со сбросами взрывных боеприпасов ликвидировали попытки прорыва. Российские военнослужащие, пытавшиеся укрыться в лесополосе и домах, были уничтожены.

36-я отдельная бригада морской пехоты, действующая в этом районе, продолжает удерживать укрепленные позиции.

Ранее она совместно с 1-й танковой бригадой успешно отразила механизированную атаку российских сил. Украинские военные организовали эффективное минирование, благодаря чему две из трех боевых машин пехоты противника были уничтожены на минах.

Третья БМП была поражена выстрелом из американского противотанкового комплекса Javelin.

Значимость операции

Эти операции демонстрируют высокую эффективность украинских военных в применении современных технологий и слаженной тактики на поле боя.

Использование дронов с тепловизорами и боеприпасами позволяет не только выявлять передвижение врага, но и уничтожать его с высокой точностью, минимизируя потери.

Украина продолжает показывать, что готова к успешной обороне своих территорий, применяя инновационные подходы и активное взаимодействие различных подразделений.

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