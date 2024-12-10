«В Кремле шок и непонимание» 10.12.2024, 8:12

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Какие последствия ждут Россию после потери Сирии?

Россия, скорее всего, потеряет свои военные базы в Сирии. Когда-то СССР пришлось выводить войска из Афганистана, что ускорило развал страны. Какие последствия будут на этот раз?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Таких последствий, как после вывода из Афганистане, не будет. Хотя бы потому, что в Афганистане война длилась около 10 лет, через эту войну прошло несколько сотен тысяч человек. Выводили контингент около 100 тысяч человек.

У РФ же сейчас, судя по разным данным, нынешний контингент, оставшийся в Сирии — где-то 7 тысяч человек. Это не так много. Часть уже вывели раньше, их используют в войне против Украины.

Российские кровавые генералы (тот же Суровикин и некоторые другие) прошли Сирию. Однако сказать, что вывод войск из Сирии как-то усилит российскую армию — не могу. Контингент относительно небольшой, серьезных последствий именно от вывода войск не будет.

Другое дело — последствия, которые носят имиджевый, политический и психологический характер. Это удар по имперскому самолюбию и российских элит, и простых граждан. Пожалуй, это сейчас проявляется сильнее всего. Имперцам, извините, наступили даже не на мозоль, а на причинное место.

Есть приступ психологической боли, мол, как же так, «великая Россия» так бездарно проигрывает в Сирии. В Кремле шок и непонимание.

Во-вторых, примеряют, а не будет ли последствий. А они будут, ведь это проявление слабости России, что фиксируют и на Ближнем Востоке, и в странах глобального Юга. Россия не так сильна, как казалось последние год-полтора. Значит, вести себя в отношении РФ можно иначе. Нужно иметь дело с иными игроками — от Запада до Турции и Израиля. Россия же, как оказалось, не может защитить своих ближайших союзников.

В военно-политическом плане самый серьезный вывод заключается в том, что Россия сейчас не в состоянии вести войну на два фронта. Она завязла в Украине.

Что касается последствий в Сирии, то я ожидаю больше агрессивности у Путина. Когда он терпит поражение, сталкивается с проблемами для имперского самолюбия, то он пытается компенсировать это большей агрессивностью.

Ситуация в Сирии однозначно показала, что ресурсы Путина ограничены. Поэтому надо усиливать давление на него.

Формула, о которой постоянно говорит президент Украины Владимир Зеленский — «мир через силу», принуждение Путина к миру, усиление и военного, и политического, и экономического давления на Россию. Именно это позволит добиться мира и принудит Путина к завершению войны в Украине. Это косвенный, но урок сирийских событий.

— Как в России объясняют это поражение?

— Российская пропаганда сейчас возьмет паузу. Они явно не форсируют оценку сирийских событий. У них нет готового ответа.

Однако российская пропаганда лапшу на уши навешает. Какое-то объявление сделают. Другое дело, что в любом случае осадок и горечь поражения останутся. Особенно у самых ярых имперцев, которые не привыкли к такому развитию событий. Для них— это удар, что бы не говорила российская пропаганда, трещина на имперском самолюбии после этого останется.

Еще раз подчеркну, самое главное — в мире увидели проявление слабости Путина. Это может иметь наибольшие последствия.

Возьмем Трампа, сейчас все обсуждают его посты о «пора заканчивать». Они обращены и к Путину.

Избранный президент США прямо намекает Путину на поражение в Сирии, потери в войне с Украиной, что нужно заканчивать войну. В этом плане, конечно же, реакция есть.

Уже и Эрдоган усиливает свои позиции. Думаю, что и Китай сейчас будет действовать несколько иначе. Имидж «великой державы» у России подорван.

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