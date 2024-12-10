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BBC: У России крупные проблемы с эвакуацией из Сирии

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  • 10.12.2024, 15:50
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BBC: У России крупные проблемы с эвакуацией из Сирии

Кремлю придется договариваться с Турцией.

России будет непросто эвакуировать из Сирии, где пал режим Башара Асада, своих военнослужащих, а также большое количество вооружений и техники, которые развернуты в разных частях страны.

В Сирии остается крупный российский воинский контингент — вначале 2024 года его численность по косвенным признакам составляла около 7,5 тысяч человек, пишет BBC.

«В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение об использовании баз в Тартусе и Хмеймиме сроком на 49 лет — до 2066 года. Однако сейчас сложно сказать, останутся ли они вообще у России», — отмечают журналисты, добавляя, что и российское руководство дает понять, что планов на их использование не строится и их судьбу собираются обсуждать с новыми властями в Дамаске.

При этом базы в Тартусе и Хмеймиме являются не единственными объектами, где присутствуют российские военные. Журналисты также подчеркивают, что, если информация, ранее появившаяся в СМИ, подтвердится и командование РФ связалось с турецким, чтобы договориться о содействии в выводе войск, то это поможет эвакуировать российских военных из отдаленных районов Сирии, но не из всех. В некоторых районах, где есть российские войска, турецкого присутствия нет вообще.

«Для того чтобы вывести войска к Тартусу или Хмеймиму, откуда их потом можно было бы эвакуировать в Россию, договариваться придется с самыми разными силами», — говорится в публикации.

Эвакуировать военный контингент РФ непосредственно из Сирии будет также непросто — помимо 7,5 тыс. человек, он включает большое количество вооружений и военной техники, в том числе бронированные машины, зенитно-ракетные комплексы. Если РФ начнет срочную эвакуацию из Хмеймими для этого может потребоваться сотни рейсов Ан-124 и Ил-76 за очень короткое время.

Не является более простым и водный маршрут через базу ВМС в Тартусе — суда не смогут пройти через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море. После полномасштабного вторжения РФ в Украину проливы были закрыты Турцией для прохода кораблей воюющей страны.

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