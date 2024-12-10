В Минске зажгли огни главной новогодней елки страны

В Минске зажгли огни главной новогодней елки страны4
- 10.12.2024, 20:08
Фотофакт.
Главная елка страны зажглась разноцветными огнями на Октябрьской площади в Минске 10 декабря. Одновременно с ней в городе заработала вся праздничная иллюминация, пишет госагентство «Минск-Новости».
На открытии елки собрались сотни минчан и гостей столицы, они ожидали за ограждением вокруг дерева до конца представления. Для гостей показали небольшую концертную программу: под песни плясали девочки-снежинки, большие снеговики и Дед Мороз со Снегурочкой.
После этого настал кульминационный момент — по команде елка и все декорации на Октябрьской площади зажглись тысячами сияющих огней. Программа продолжилась хороводом вокруг дерева.
Для украшения главной елки страны использованы 3,2 км гирлянд, свыше 20 тысяч пикселей на 108 шлейфах и около 60 циклично меняющихся разных светодинамических сценариев.
В этом году праздничная иллюминация продержится в Минске до 14 января.
«24 декабря мы всех приглашаем в Верхний город, там состоится традиционный форум Дедов Морозов из каждого района Минска. С 25 декабря мы открываем серию новогодних волшебных сказок в Верхнем городе и у Дворца спорта. Ждем малышей и их родителей, — рассказала режиссер праздничных мероприятий Елена Родионова.
Елка-конус выглядит практически так же, как, например, и четыре года назад.