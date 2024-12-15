Жодино остался без воды 2 15.12.2024, 20:01

1,248

Причина — авария на трубопроводе.

Жодино на несколько часов остался без воды. Сообщается, что причиной стала авария на трубопроводе. Ее удалось устранить.

Телеграм-канал «Жодзінскія навіны» сообщил, что после устранения аварии воду горожанам начали подавать постепенно. При этом, возможно, ее качество ухудшится. В связи с этим на пяти улицах будут стоять цистерны с питьевой водой. Это:

ул. 40 лет Октября, 47,

ул. Советская, 22−24,

ул. Гагарина, 3,

пр. Ленина, 7, корпус 3,

ул. 8 Марта, 11.

— Жодинский водоканал приносит извинения за причинение неудобства, — сказано в телеграм-канале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com