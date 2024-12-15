Жодино остался без воды

Жодино остался без воды2
- 15.12.2024, 20:01
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Причина — авария на трубопроводе.
Жодино на несколько часов остался без воды. Сообщается, что причиной стала авария на трубопроводе. Ее удалось устранить.
Телеграм-канал «Жодзінскія навіны» сообщил, что после устранения аварии воду горожанам начали подавать постепенно. При этом, возможно, ее качество ухудшится. В связи с этим на пяти улицах будут стоять цистерны с питьевой водой. Это:
ул. 40 лет Октября, 47,
ул. Советская, 22−24,
ул. Гагарина, 3,
пр. Ленина, 7, корпус 3,
ул. 8 Марта, 11.
— Жодинский водоканал приносит извинения за причинение неудобства, — сказано в телеграм-канале.