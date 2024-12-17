В Москве прогремел взрыв: ликвидированы генерал-лейтенант РФ и его помощник 22 17.12.2024, 8:07

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Неизвестный припарковал у подъезда дома самокат.

В Москве утром на Рязанском проспекте прозвучал взрыв. Известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Согласно слов очевидцев, взрыв прозвучал в 06:11 утра. По предварительной информации, за несколько часов до инцидента неизвестный припарковал у подъезда дома самокат, к ручке которого судя по всему, было примотано самодельное взрывное устройство (СВУ).

В результате взрыва погибло двое человек, а именно, как полагают: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кирилов; еще одним погибшим, предварительно, является при помощник.

Как уточняют Telegram-каналы, вследствие взрыва в самом доме вырвало подъездную дверь, а также выбило стекла. Помимо этого была повреждена служебная машина генерала.

Сама детонация могла быть произведена дистанционное. Предположительно, подрывник или его сообщник могли даже не находится в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей ЖК.

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Российский Telegram-канал Mash пишет, что вторым погибшим в ходе взрыва в Москве оказался водитель генерал-лейтенанта. Он, как утверждается, приехал за начальником около 6 утра, чтобы отвезти его на работу.

На данный момент территорию вокруг дома на Рязанском проспекте осматривают саперы. Самокат, к которому, предварительно, прикрепить СВУ заберут на экспертизу.

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