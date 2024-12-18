ФСБ обвинила в подрыве генерала Кириллова гражданина Узбекистана

ФСБ обвинила в подрыве генерала Кириллова гражданина Узбекистана8
- 18.12.2024, 10:24
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Он задержан.
В Российской Федерации утверждают о якобы задержании исполнителя операции по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты России Игоря Кириллова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «РИА Новости».
Согласно сообщению Федеральной службы безопасности (ФСБ), в России задержали «завербованного» Украиной исполнителя операции по ликвидации Кириллова. Им якобы оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.
В ФСБ добавляют, что исполнитель операции получил мощное самодельное взрывное устройство по прибытии в Москву. Взрывчатку же потом он прикрепил к электросамокату, который был припаркован у подъезда дома Кириллова.
Для наблюдения за адресом, где жил генерал, подозреваемый якобы арендовал автомобиль и установил в нем Wi-Fi видеокамеру, которая транслировала изображение «организаторам в Днепре».