ФСБ обвинила в подрыве генерала Кириллова гражданина Узбекистана 8 18.12.2024, 10:24

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Игорь Кириллов

Он задержан.

В Российской Федерации утверждают о якобы задержании исполнителя операции по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты России Игоря Кириллова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «РИА Новости».

Согласно сообщению Федеральной службы безопасности (ФСБ), в России задержали «завербованного» Украиной исполнителя операции по ликвидации Кириллова. Им якобы оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

В ФСБ добавляют, что исполнитель операции получил мощное самодельное взрывное устройство по прибытии в Москву. Взрывчатку же потом он прикрепил к электросамокату, который был припаркован у подъезда дома Кириллова.

Для наблюдения за адресом, где жил генерал, подозреваемый якобы арендовал автомобиль и установил в нем Wi-Fi видеокамеру, которая транслировала изображение «организаторам в Днепре».

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