Экс-президента Билла Клинтона госпитализировали 24.12.2024, 8:25

2,046

Билл Клинтон

Последний раз здоровье Клинтона привлекало внимание СМИ в ноябре 2022 года.

78-летний экс-президент США Билл Клинтон, по словам его представителя, был госпитализирован в Вашингтоне для проведения обследования и наблюдения после повышения температуры, сообщает «Голос Америки».

«Президент Клинтон был госпитализирован сегодня днем в Медицинский центр Джорджтаунского университета для проведения обследования и наблюдения после повышения температуры», — написал заместитель руководителя аппарата 78-летнего политика Анхель Уренья в социальной сети X, добавив, что Клинтон «сохраняет бодрое настроение».

Ранее, в октябре 2021 года, Клинтон провел пять ночей в больнице из-за заражения крови.

В 2004 году, в возрасте 58 лет, он перенес операцию по шунтированию четырех коронарных артерий после того, как врачи обнаружили признаки обширного сердечно-сосудистого заболевания. Шесть лет спустя ему были установлены стенты в коронарной артерии. Этот случай со здоровьем побудил Клинтона изменить образ жизни, в том числе перейти на вегетарианскую диету, и с тех пор он не раз публично рассказывал о своем здоровье.

Последний раз здоровье Клинтона привлекало внимание СМИ в ноябре 2022 года, когда он сдал положительный тест на Covid-19. Тогда он сообщил, что симптомы были «слабыми» и он был «благодарен за вакцинацию и бустерную дозу».

Клинтон, который занимал пост президента два срока с 1993 по 2001 год, является вторым самым молодым из ныне живущих бывших президентов США после 63-летнего Барака Обамы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com