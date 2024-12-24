Экс-президента Билла Клинтона госпитализировали
- 24.12.2024, 8:25
- 2,046
Последний раз здоровье Клинтона привлекало внимание СМИ в ноябре 2022 года.
78-летний экс-президент США Билл Клинтон, по словам его представителя, был госпитализирован в Вашингтоне для проведения обследования и наблюдения после повышения температуры, сообщает «Голос Америки».
«Президент Клинтон был госпитализирован сегодня днем в Медицинский центр Джорджтаунского университета для проведения обследования и наблюдения после повышения температуры», — написал заместитель руководителя аппарата 78-летнего политика Анхель Уренья в социальной сети X, добавив, что Клинтон «сохраняет бодрое настроение».
Ранее, в октябре 2021 года, Клинтон провел пять ночей в больнице из-за заражения крови.
В 2004 году, в возрасте 58 лет, он перенес операцию по шунтированию четырех коронарных артерий после того, как врачи обнаружили признаки обширного сердечно-сосудистого заболевания. Шесть лет спустя ему были установлены стенты в коронарной артерии. Этот случай со здоровьем побудил Клинтона изменить образ жизни, в том числе перейти на вегетарианскую диету, и с тех пор он не раз публично рассказывал о своем здоровье.
Последний раз здоровье Клинтона привлекало внимание СМИ в ноябре 2022 года, когда он сдал положительный тест на Covid-19. Тогда он сообщил, что симптомы были «слабыми» и он был «благодарен за вакцинацию и бустерную дозу».
Клинтон, который занимал пост президента два срока с 1993 по 2001 год, является вторым самым молодым из ныне живущих бывших президентов США после 63-летнего Барака Обамы.